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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
Kaynak: The Kitchn / Fotoğraflar: Alamy / iStock
08 Kasım 2019 - 12:33,

Artık küçük mutfaklarınız daha büyük görünecek!

Küçük mutfaklarınızı eğlenceli ve neşeli bir hale dönüştürebileceğiniz en güzel ipuçlarını sizin için derledik...

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1

Ev dekorasyonunda stil veya tarz asla sınır tanımaz. İster plajda bir çadır isterseniz de çok küçük bir mutfak dekore edin, herkes kendi stil anlayışını sergiler. Örneğin, buzdolabının kapısı ile karşısında yer alan dolapların yakınlığından hoşlanmayabilirsiniz.

2

Fakat biraz renk, desen ve malzeme ile en dar mutfağı bile çok seveceğiniz bir alana çevirebilirsiniz.

3AÇIK RAFLARI DENEYİN

AÇIK RAFLARI DENEYİN

Dolabınızı veya kapalı rafları kaldırarak çarpıcı bir şekilde mutfak alanını açabilirsiniz.

4MİNİMALİST OLUN

MİNİMALİST OLUN

Ferah alanlar oluşturmak için mutfağınızı daha az eşya ile sade dizayn edebilirsiniz.

5MODERN DOLAPLAR KULLANIN

MODERN DOLAPLAR KULLANIN

Bazen mutfağınızda büyük dolaplar yüzünden alan daralacağı için rahat hareket edecek alanınız da olmaz. Fakat, modern ve beyaz renkli dolaplar kullanarak daha konforlu bir ortam oluşturabilirsiniz.

6GÜZEL VE UYUMLU MALZEMELERİ BİRLEŞTİRİN

GÜZEL VE UYUMLU MALZEMELERİ BİRLEŞTİRİN

Mutfağınız küçük olabilir. Fakat, şık bir mermer tezgahla veya ankastre fırın gibi malzemelerle çarpıcı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Dar alanlarda çeşitli desen veya renk kullanımı dezavantaj olabilir. Bu yüzden daha sade ve şık seçimlerle lüks bir görünüm yakalayabilirsiniz.

7MUTFAĞINIZI DOĞRU BİR ŞEKİLDE DEKORE EDİN

MUTFAĞINIZI DOĞRU BİR ŞEKİLDE DEKORE EDİN

Küçük alanlarınızda ayrıntılara dikkat ederek mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz.

8BEYAZI TERCİH EDİN

BEYAZI TERCİH EDİN

Bembeyaz duvarlar ve dolaplar... Küçük mutfaklar için her daim kusursuz bir seçimdir. Ayrıca küçük kesme tahtası veya taze çiçekler gibi ögeler ile stilinizi de yansıtabilirsiniz.

9MİMARİ DETAYLARI ÖN PLANA ÇIKARIN

MİMARİ DETAYLARI ÖN PLANA ÇIKARIN

Şık ve renkli dolaplar, mutfağınıza basit ve sade bir güzellik katabilir. Fakat, mimari detaylarla mutfağınızdaki görünümü daha üst seviyelere çıkarabilirsiniz.

10EĞLENCELİ AKSESUARLAR EKLEYİN

EĞLENCELİ AKSESUARLAR EKLEYİN

En basit alanlar bile bir tablo veya şık bir şamdan gibi birkaç benzersiz veya eğlenceli aksesuvarın eklenmesiyle kişiliğinizi yansıtabilir.

11AYDINLIK BİR ALAN OLUŞTURUN

AYDINLIK BİR ALAN OLUŞTURUN

Açık renkli duvarlar ve şık bir tavan armatürü ile küçük mutfağınıza sofistike dokunuşlar yapabilirsiniz.

12ÖZEL RAFLAR KULLANIN

ÖZEL RAFLAR KULLANIN

Boyutu ve şekli mutfak gereçlerinize tam olarak uyacak özel raflar tercih ederek kısıtlı alanınızı akıllıca kullanabilirsiniz. Günlük kahve bardağınızı veya küçük kaselerinizi kullanacağınız uygun boylu raflara rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz.

13DEKORASYON ÖNERİLERİNE MUTLAKA BİR GÖZ ATIN

DEKORASYON ÖNERİLERİNE MUTLAKA BİR GÖZ ATIN

Bir alanı dekor ederken tasarım ipuçları almak her zaman işe yarar. Örneğin, mutfağınızda ahşap aksesurlar veya dolaplar kullanarak mimariyi daha güzel yansıtabilir.

14AYNALARI DA UNUTMAYIN

AYNALARI DA UNUTMAYIN

Mutfağınıza doğru şekilde yerleştireceğiniz aynalar küçük alanı daha büyük gösterir.

15TOPRAK TONLARINI TERCİH EDİN

TOPRAK TONLARINI TERCİH EDİN

Mutfak dolaplarını toprak tonlarında tercih ederek sıcak bir hava katabilirsiniz.

16BAZI MUTFAK GEREÇLERİNİZİ DUVARA ASIN

BAZI MUTFAK GEREÇLERİNİZİ DUVARA ASIN

Tencere ve tavalarınızı duvara asmakla kalmaz, aynı zamanda güzel bir görünüm yakalayabilirsiniz.

17RENKLER İLE OYNAYIN

RENKLER İLE OYNAYIN

Renkleri seviyorsanız mutfağınızda olsa bile onlardan uzak durmayın. Renkli dolaplar veya desenli tezgahlar ile benzersiz seçimler yapabilirsiniz. Ayrıca desenli halı ve iç mekan bitkileri ile mutfağınıza keyifli bir hava katabilirsiniz. Böylece yemek pişirmek daha keyifli bir hal alabilir.

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