Artık küçük mutfaklarınız daha büyük görünecek!

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kokoreç, en sevilen sokak lezzetlerinden biri. Garnitür olarak domates, biber turşusu ve salatalık turşusuyla tüketilen kokoreçte en kritik konu ise hijyendir. İşinizi şansa bırakmak istemeyen kokoreçi evde de yapabilir. Peki, nasıl? İşte, ‘kokoreç neyden ve nasıl yapılıyor?’ sorularının yanıtı
Kandil günlerinin en sevilen lezzeti kandil simidinin yerini hiçbir şey tutamaz, üstelik bir de evde yapıldıysa. Osmanlı'dan bu yana geleneksel olarak hazırlanan kandil simidi hem mahlepli hem de mahlepsiz yapılabiliyor. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? İşte, adım adım mahlepsiz kandil simidi tarifi ve kandil simidinin püf noktaları…