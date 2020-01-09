Kış aylarının vazgeçilmezi balık, kebabın tahtını sallıyor

Doğru, "Etin içerisindeki vitamin ayrı, balığın içerisindeki vitamin ayrı, kış olmasından dolayı da balığın taze olması bunu etkiliyor. Fiyatı da çok uygun, artık insanlar ne yediğine değil de ne kadar yediğine bakıyor, bundan dolayı fiyatı tercih ediyoruz. Evde temizlemesi ve pişirmesi oldukça zor, burada her şeyi hazır şekilde alıyoruz. Eve götürüp sıcak sıcak tüketebiliyoruz" diye konuştu.