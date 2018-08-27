Kilo vermenize yardımcı olacak 7 süper yiyecek

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Yemek yemek her zaman kilo aldırmaz. Hatta ne yiyeceğinizi iyi bilirseniz kilo vermeniz bile mümkündür. İşte bu konuda size yardımcı olabilecek süper yiyecekler…
Fotoğraflar: Doğan Burda
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Fotoğraflar: Doğan Burda
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Bir fincan siyah fasulye 15 gram doyurucu proteinle doldurur ve kırmızı et gibi diğer protein kaynaklarında bulunan doymuş yağları içermez. Bu nedenle diyetinizde bol bol tüketebilirsiniz.
Fotoğraflar: Doğan Burda
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Yulaflar lif bakımından zengindir, bu yüzden bir porsiyon gün boyunca kendinizi dolu hissetmenize yardımcı olabilir. Sadece yarım bardak yulaf, metabolizmayı hızlandıran ve yağ yakan sağlıklı bir karbonhidrat olan 4,6 gram dayanıklı nişasta içerir.
Fotoğraflar: Doğan Burda
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Doğru yağ oldukları sürece yağları tüketmekten korkmanın bir anlamı yoktur. Avokadoların sağlıklı tekli doymamış yağları içindeki bir bileşik olan oleik asit, vücudunuzu her açıdan doyurur. Bu kremalı meyve ayrıca lif ve protein ile doludur.
Fotoğraflar: Doğan Burda
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Somon gibi protein kaynakları yağ eklemeden kendinizi doygun hissetmenize yardımcı olur. Bununla birlikte, 18 ila 50 yaş arasındaki kadınların yüzde 50'si, bu gerekli besin maddelerinden yeterince yararlanmamaktadır.
Fotoğraflar: Doğan Burda
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En iyi bilinen anti-aging etkili meyvelerden biri olan yaban mersini, küçük ama güçlü bir yiyecektir. 1 bardaklık bir serviste sadece 80 kalori ve 4 gram lif ile tok hissetmenize yardımcı olur.
Fotoğraflar: Doğan Burda
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Pişmiş veya çiğ, bu turpgiller kansere karşı koruyucu güçleri ile tanınırlar. Fakat 30 kaloriden daha az miktarda bir kalori taşıdıklarından, kilo problemlerini önlemek de mümkündür.
Fotoğraflar: Doğan Burda
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Kahverengi pirinç, beyaz pirinçten daha hafif, daha lifli bir alternatiftir. Yarım fincanlık bir kahverengi pirinç, metabolizmayı hızlandıran ve yağ yakan sağlıklı bir karbonhidrat olan 1,7 gram dayanıklı nişasta içerir.