Kendine has lezzeti ve farklı aromasıyla biliniyor! Üstelik tam bir...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türk mutfağında yer alan birçok sütlü tatlı içinde en yaygın yapılan ve tanınanı sütlaçtır. Her evde bulunan yapılan sütlacın en güzel hali ise fırında yapılanı. Sütlaçın genellikle bir güveç içerisinde fırında pişirilmesi suretiyle yapılır. Peki, fırında sütlaç nasıl yapılır, dikkat edilmesi gereken noktalar neler? İşte, adım adım fırında sütlaç tarifi
Sirke yapımında kullanılan sirke anası evde de yapılabiliyor. Sirkenin kendine has koku ve tadının oluşmasını sağlayan sirke anası, kaygan yapıdadır. Peki, sirke anası tam olarak nedir, nasıl yapılır?