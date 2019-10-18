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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
18 Ekim 2019 - 13:38,

Kendine has lezzeti ve farklı aromasıyla biliniyor! Üstelik tam bir...

KÜTAHYA’nın Simav ilçesinin kendine has lezzeti, iriliği, rengi ve farklı aromasıyla tanınan coğrafi işaret sahibi ürünü, kestanede hasat dönemi erken başladı.

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Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) coğrafi işaret listesinde yer alan ve ilçenin adıyla özdeşleyen Simav Kestanesi’nde, hasat dönemi bu yıl erken başladı.

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Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, kendine has lezzeti, iriliği, rengi ve farklı aromasıyla tanınan ve tamamına yakın bir kısmı Avrupa ülkelerine ihraç edilen Simav Kestanesi’nde, bu yıl olgunlaşma döneminin erken başladığını söyledi. Üreticilerin bölgede sağlık deposu olarak bilinen tescilli ürünü hasat etmeye başladığını belirten Tokdemir, şöyle konuştu:

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"Simav’da kestane hasadı, ekim ayının sonlarında kasım ayının başlarında sırık yardımıyla yapılıyor.Üreticiler sırık yardımıyla düşürdükleri kestaneleri, ağaç diplerinden toplayıp, bir bölgede yer altında saklayarak dikenli kabuklarından ayrılmasını bekliyor. 15- 20 günlük bir sürecin ardından da toptan veya perakende olarak satışa sunuyor."

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Simav'da kestanenin, ilçenin kuzeyinde yer alan 1250 rakımlı Simav Dağı'nın yamaçlarındaki 10 köyde ormanlık alanda yetiştiğini belirten Murat Tokdemir, "Yılda ortalama 2 bin ton civarında elde edilen üründen, ilçe ve ülke ekonomisine 40 milyon liralık döviz girdisi sağlanıyor." dedi.

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Köyleri dolaşarak üreticilere bazı konularda uyarılarda bulunduklarını söyleyen Tokdemir, şunları kaydetti: "İlçemiz ekonomisinin can damarlarından birisini oluşturan kestanede, son yıllarda kanser ve mürekkep hastalığı baş gösterdi. Bu da ağaçlarda verim kaybına ve kurumalara neden oluyor. Bu sebeple kestane kanserine dayanıklı çeşitlerle 2020 yılında örnek bahçe kurma projelerimiz var. Kansere dayanıklı fidanlarla kestane üretimi yapılan köylerimizde 50 dekar bahçe kurmak istiyoruz. Ayrıca üreticilerimize sırıkla hasat esnasında ağaçlarda yara açmamaları hususunda uyarılarda bulunuyoruz."

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