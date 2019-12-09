Kayısılısını üretti! Gaziantep'e rakip oldu

Kayısılı baklavada Gaziantep dahil il dışından birçok müşterisi olduğunu ifade eden Sakar, “Müşterilerimiz geliyor iş yerinde kayısılı baklavamızı tercih ediyor ve çok hoşlarına gidiyor. Şuanda kayısılı baklavamızı İstanbul, Ankara ve İzmir, özellikle bu illerimiz daha yoğun olarak sipariş alıyoruz. Gaziantep’ten de müşterilerimiz var” dedi. Gaziantep’in fıstıklı baklavası nasıl meşhursa, Malatya’nın da kayısılı baklavasının meşhur olduğunu söyleyen Sakar, “Gün kurusu kayısılı baklavamız, düğün salonlarında da tercih ediliyor ve sipariş alıyoruz“ ifadelerini kullandı.Baklavada şeker kullanmadıklarını ifade eden Sakar, “Kayısı şekerli olduğu için onun şekeri yeterli oluyor. Baklava hamuruna süt, yoğurt, yumurta, yağ, un ve kabartma tozu kullanıyoruz. Ceviz içi, gün kurusu kayısı ve tereyağı kullanıyoruz” şeklinde konuştu.