"İlla ki soframda balık olsun" diyenler için Lezizz balıklı yılbaşı menüsü

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Tokat’ta bayram günlerinin vazgeçilmezi olan hira tatlısı, kendini herkese o kadar çok sevdirdi ki şimdilerde çay saatlerinin aranan lezzetlerinden biri oldu… Onun için şerbetli tatlıların en zahmetsizi diyebiliriz. İrmikli tatlı severler için, irmik ve şerbetin muhteşem uyumuna şahitlik edeceğimiz hira tatlısı nasıl yapılır? Hira tatlısının püf noktaları nelerdir? Hira tatlısı yaparken nelere dikkat edilmeli? Bu soruların cevapları hemen aşağıda…
Sıradan köfte tariflerinden sıkıldınız mı? Yumurta dolgulu köfte, davet sofralarınızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmaya aday. Yumurta dolgulu köfteyi, mevsim yeşilliklerinden oluşan salata ile servis ederek oldukça özen gösterilmiş tabaklar hazırlayabilirsiniz. Peki, yumurta dolgulu köfte nasıl yapılır?