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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Anlar
19 Aralık 2018 - 12:11,

"İlla ki soframda balık olsun" diyenler için Lezizz balıklı yılbaşı menüsü

Yılbaşına sayılı günler kala, en sevdikleriyle birlikte en güzel sofraların başına oturup nefis yemekler yiyerek güzel vakit geçirmek isteyenler, yılbaşı menüsü arayışlarına başladı. Yılbaşı sofralarında genelde hindi ya da tavuk gibi yemekler karşımıza çıkar ancak siz hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli bir seçenek olduğu için balığı tercih ediyor olabilirsiniz. Eğer yılbaşı sofrasında bile balıktan vazgeçemeyenlerdenseniz, hazırladığımız yılbaşı menüsüne bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. İşte karşınızda çorbadan tatlıya her şeyi bulabileceğiniz Lezizz balıklı yılbaşı menüsü…

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Balık çorbası kıymeti çok fazla bilinmeyen, dolayısıyla evlerimizde çok da sık pişmeyen bir yemek. Ancak balıklar ve deniz ürünleriyle donatılmış bir sofraya da lezzetli bir balık çorbası kadar yakışan başka bir şey yok. İçindeki sebzelerin ve yumurtalı terbiyenin de katkısıyla muhteşem bir tada kavuşan balık çorbasını denemeyen pişman olur.

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Lüfer başlı başına en leziz balıklardan biri. Bu leziz balığı maydanoz, sarımsak ve çeşitli baharatlarla daha da lezzetlendirip folyodan bir pakette pişirdiğinizde ortaya çıkacak keyfin boyutlarını tahmin etmeniz mümkün değil. Çok beğeneceğinizi garanti ettiğimiz tarifimiz burada...

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Başlangıç ya da aperatif olarak sunulabilecek bu tarifi çocuklar da çok sevecek. Üstelik yapılışı da çok kolay. Yemeğinizi özel bir günde servis edecekseniz dilimleri tabağa yerleştirdikten sonra ikiye bölünmüş cherry domateslerle süslemenizi tavsiye ederiz. Görüntüsü de lezzeti kadar güzel olacak.

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Balık sofralarının olmazsa olmazlarından biridir karides güveç. Hem ara sıcak hem de meze olarak tercih edebileceğiniz bu nefis lezzet, cızır cızır yağıyla sıcak sıcak sofraya geldiğinde, herkeste bir heyecan dalgasına yol açacak. Üstelik lezzeti de bu heyecanı boşa çıkarmayacak kadar muhteşem. Mutlaka denemelisiniz...

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Misafirlerinizi hem görüntüsü hem de lezzeti ile büyüleyecek bir balıklı meze arıyorsanız doğru yere geldiniz. Kılıç balığı carpaccio çok farklı ve çok nefis bir yemek. Servis ederken yapacağınız ufak dokunuşlarla da sunumunu ileri bir aşamaya taşıyıp, şölen sofralarına yakışır bir yemek elde edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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Rengarenk malzemeleriyle özellikle balığın yanında çok iyi gidecek bir salata tarifimiz var. Üstelik içi çeşit çeşit faydalı malzemelerle dolu olduğu için aynı zamanda tam bir vitamin ve mineral deposu. Lezzetini çok beğeneceğinize emin olduğumuz bu salatanın görüntüsü de hem sizi hem de misafirlerinizi büyüleyecek.

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Daha önce balkabaklı pasta yemediyseniz, mutlaka denemelisiniz! Çok şık bir görünüme sahip bu pasta hem çok hafif hem de çok lezzetli. Misafirlerinize ikram ettiğiniz takdirde övgüleri toplamanıza kesin gözüyle baktığımız bu pasta özel günlerde menünüzden eksik olmayacak.

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