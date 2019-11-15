İlk olarak o ilimizde çıktı! Tüm Türkiye'ye yayıldı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Benmari usulü pişirme yöntemi ülkemizde de sıklıkla tercih edilen bir yöntem. Fransızca’dan gelen ve Fransa'nın 5 temel sosundan biri olan Hollandez sosun yapımın tercih edilen benmari usulü, ülkemizde daha çok tatlı tariflerinde geçiyor. Peki, benmari usulü nedir? Benmari usulü pişirme nasıl yapılır?
Tatlı tariflerinin sunumunda pek çok estetik yöntem var, çikolata kasesi de bunlardan biri. Balon kullanarak yapılan çikolata kaseleriyle ister dondurma veya krema isterseniz de meyve salatası sunabilirsiniz. Peki, çikolata kasesi nasıl yapılır? İşte, meyveli çikolata kasesi yapımının aşamaları...