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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Fotoğraflar: iStock/ Instagram
15 Kasım 2019 - 15:50,

İlk olarak o ilimizde çıktı! Tüm Türkiye'ye yayıldı

Okullar kapandı ve tatil başladı! Çoğumuz için tatil farklı ve yeni yerler keşfetmek demek.

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1

Gittiğimiz şehirlerin sadece doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarının yanı sıra o bölgenin yöresel tatlarını da deneyimlemeden dönmek olmaz. Tatilde yolunuz bu şehirlerden geçerse birbirinden enfes lezzetler tadabileceğiniz mekanları sizin derledik...

2BURSAUludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta

BURSA
Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta

Uludağ Kebapçısı...İstanbul'da da şubesi bulunan Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta'nın İskender kebabını yiyen tadını bir daha unutamıyor.Önünden kuyruğun eksik olmadığı bu şirin dükkana ne kadar erken giderseniz o kadar şanlısınız. Bakır tabakta sunulan İskender Kebabı'nı asla unutamayacaksınız.

3Kebapçı İskender

Kebapçı İskender

Bursa'da yolunuz Ulu Cami'ye düşerse Kebapçı İskender'i es geçmeden olmaz. Ulu Cami'ye yaklaşık 500 metre mesafe yakınlıkta bulunan bu hoş mekanda da yiyeceğiniz İskender kebabının lezzeti damağınızdan hiç gitmeyecek cinsten. Meşe odununda pişirilip küçük porsiyonlar halinde lezzet düşkünlerine sunulan İskender, keyifli dakikalar yaşatacak.

4Besler İnegöl Köftecisi

Besler İnegöl Köftecisi

Ödün vermeden beş kuşaktır hizmet veren Besler'in en büyük sırrı özenle seçilen etleri...  3 farklı çeşidi olan enfes köfteler acılı, kaşarlı ve sade olarak sunuluyor. Çıbrıkalı ekmek ve piyazlarının yanı sıra kendi imalatları olan üzüm şırasını tatmayı da ihmal etmeyin.

5ANKARAAspava Döner

ANKARA
Aspava Döner

Ankara'ya gitmişken Aspava Döner'e uğramadan geçmek olmaz. 1972 yılından beri hizmet veren mekan döneri o kadar lezzetli ki 1 t porsiyon daha isteyebilirsiniz. Nefis dönerin ardından tel kadayıf ve künefesini de deneyebilirsiniz.

6Üstünel Köftecisi

Üstünel Köftecisi

Sunumu ile fark yaratan Üstünel Köftecisi Ankara'da lezzetli köfte yiyebileceğiniz adreslerden biri. Yemek öncesi servis edilen bol limonlu yeşillikler iştahınızı kabartıyor. Lezzetiyle favorileriniz arasına girecek olan bu mekanın önünde görebileceğiniz kuyruk sizi şaşirtmasın.

7ÇANAKKALEÇanakkale Helvacısı Kadir Usta

ÇANAKKALE
Çanakkale Helvacısı Kadir Usta

Çanakkale Helvacısı Kadir Usta hem bölge halkı hem de tatilcilerin uğrak noktalarından biri. Fırınlanmış sıcacık peynir helvasıyla damağınızı şenlendirecek bu mekanın başka bir şubesi yok. Yolunuz Çanakkale'ye düşerse Kadir Usta'nın enfes peynir helvasının yanında sakızlı dondurmasını da mutlaka deneyin.

8KAYSERİÇemens Mutfak

KAYSERİ
Çemen's Mutfak

Kayseri'ye yolunuz düştüğünde mutlaka uğramanız gereken adreslerden biri olan Çemen's Mutfak gerçek Kayseri mantısında oldukça iddialı. Tepsi mantısı, yağlama, Çerkez mantısı gibi çeşitleri de servis edilen mekanın yöresel taş fırın pideleri ve gurme kahvaltı da parmaklarınızı yedirecek cinsten.

9Yıldırım Pide Salonu

Yıldırım Pide Salonu

Kıymalı pide veya Develi Cıvıklısı denildiğinde Kayseri'de akla gelen ilk mekanlardan biri de Yıldırım Pide Salonu. Çıtır ve incecik hamuru ile bu pidelere kim hayır diyebilir? Kayseri'ye uğradığınızda unutamayacağınız bir lezzet deneyimi yaşamak isterseniz Yıldırım Pide Salonu'nu tercih edebilirsiniz.

10Kebapçı Şakir

Kebapçı Şakir

Kebapçı Şakir, her ne kadar Kayseri'nin en iyi sac kebabını yiyebileceğiniz bir mekan olarak tanınsa da aslında Türkiye'nin en leziz tahinli kadayıfını yapan bir yer olarak da biliniyor. Eğer sizde sac kebabının ardından bu enfes tatlıyı keşfetmek isterseniz doğru adrestesiniz.

11Altınsaray Pöç Tandır & Kuzu Dolma

Altınsaray Pöç Tandır & Kuzu Dolma

Bir dananda sadece 2 porsiyon çıkan pöç yemeğini Altınsaray Pöç Tandır & Kuzu Dolma'da denemeden dönmeyin. Damak zevkinizi farklı yerlere taşıyacak olan pöç 16-17 saat boyunca odun ateşinde pişiriliyor. Kayseri'de dananın kuyruğunu koparan lezzet olarak bilinen bu yemeği bir kez yiyince yeniden tatmak isteyeceksiniz.

12BOLUMercan-i Restoran

BOLU
Mercan-i Restoran

Tarihi bir konakta farklı lezzetler arıyorsanız Mercan-i Restoran en doğru tercihlerden biri olabilir. Yolunuz Bolu'ya düşerde Mercan-i Restoran'da değirmen ve köroğlu kebaplarının yanı sıra keşli cevizli erişteyi de mutlaka deneyin.

13Mengenli Aşçızade Restoran

Mengenli Aşçızade Restoran

Mengen'in eşsiz manzarasının tadını doyasıya çıkarabileceğiz Mengenli Aşçızade Restoran'da yiyebileceğiniz güveçte kuzu tandır ve fırında sütlaç vazgeçilmezleriniz arasına girecek.

14Kubbealtı

Kubbealtı

Eğer gözlemeyi seviyorsanız Kubbealtı'na muhakkak uğramalısınız. Menüsünde gözlemenin her çeşidi bulabileceğiniz bu otantik mekanın müdavimi de oldukça fazla.

15GAZİANTEPKebapçı Halil Usta

GAZİANTEP
Kebapçı Halil Usta

Hazır Gaziantep'e gitmişken en iyi kebabı nerede yiyebiliriz? diye sorarsanız, Kebapçı Halil Usta en lezzetli seçim olabilir. Öğlen saatlerine doğru açılan bu güzel mütevazi mekana ne kadar erken giderseniz o kadar iyi olur. Çünkü, Halil Usta'da kebaplar biter bitmez kepenkler kapanıyor. Küşlemesi tırnak pidesi, salatası... Hepsi ayrı bir lezzet. Müze arkasında yer alan bu restoranda masanızı tanımadığınız kişilerle paylaşabilirsiniz. Bizden söylemesi...

16İmam Çağdaş

İmam Çağdaş

Şehrin sakinlerinin Antep'in en iyi kebapçısı olarak gösterdikleri bu restoran Bakırcılar Çarşısı'nın üst katında bulunuyor. Tek bir şubesi olan İmam Çağdaş'ın kebapları kokusunu ilk aldığınız anda başınızı döndürecek cinsten. Ünü bütün Türkiye'ye yayılanbu güzel restoranın baklavalarını da es geçmeyin.

17Metanet Lokantası

Metanet Lokantası

Osmanlı mutfağından eşsiz lezzetler sunan Metanet'in beyranı oldukça meşhur. 14 saat boyunca pişirilen kuzu etiyle hazırlanan beyran meraklıları Metanet'e daha çok kahvaltı için tercih ediliyor. Antep gezinizin duraklarından biri olmalı.

18Katmerci Zekeriya Usta

Katmerci Zekeriya Usta

En güzel katmer yerinde yenir diyorsanız sizi Katmerci Zekeriya Ustanın sıcacık katmerlerini yemeye davet ediyoruz. Taş fırında pişen bol kaymaklı ve fıstıklı katmer damağınıza ve gözünüze olduğu kadar midenize de bir şenlik sunuyor.

19ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

Mardin Yolu üzerinde yer alan Çulcuoğlu Baklava & Restaurant, Şanlıurfa'nın en lezzetli duraklarından biri. Baklavasıyla nam salan restoran, kendine özgü sunumlarıyla gözleri olduğu kadar damakları da şenlendiriyor. İçli köftesiyle de büyük beğeni toplayan mekanın baklavasını tadınca devamını isteyeceksiniz.

20Gülhan Restaurant

Gülhan Restaurant

Şanlıurfa mutfağının en güzel örneklerini sunan Gülhan Restaurant, haftanın her günü kalabalık. Hazır Urfa'ya gitmişken şark sofrasında öğle veya akşam yemeğini mutlaka deneyimleyin.

21Sembol Ocakbaşı

Sembol Ocakbaşı

Urfa kebabını yerinde tatmak istiyorsanız Sembol Ocakbaşı akla ilk adres. Özellikle büyük porsiyonları ve ortaya karışık kebapları gönlünüzü fethedecek.

22İSTANBUL4ten4e Ocakbaşı

İSTANBUL
4ten4e Ocakbaşı

Taksim'e gittiğinizde 4ten4e Ocakbaşı'nın enfes yemeklerinin yanı sıra samimi atmosferiyle beğeninizi kazanacak. Öğlen saatlerinde açılan mekan sabaha kadar hizmet veriyor.

23Burger Joint

Burger Joint

Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret ettikten sonra canınız hamburger isterse Burger Joint, beklentinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Hamburger seçenekleri her ne kadar az olsa yediğinizde bir daha isteyeceksiniz. Baharatlı patates kızartmasını denemeyi de sakın unutmayın.

24Kral Kokoreç

Kral Kokoreç

Eminönü'nde kokoreç keyfi yapmak isterseniz Kral Kokoreç tam size göre! İri kıyım kokoreçlerin ekmekle enfes buluşması, Eminönünü gezerken size eşlik etsin. Tadına doyamayacaksınız!

25Siirt Şeref Büryan

Siirt Şeref Büryan

Fatih'e yolunuz düşerse büryan kebabı yemeyi es geçmeyin. İstanbul'da en bu kebabı en iyi yapan mekanlardan biri Siirt Şeref Büryan. Kuzu etinin en güzel halini deneyebileceğiniz mekana tekrar gitmek isteyeceksiniz.

26İZMİRKumrucu Şevki

İZMİR
Kumrucu Şevki

Tatil için İzmir'i tercih edenlerdenseniz kentin meşhur tatlarından kumruyu yerinde tadın. İzmir'deki en iyi adreslerden biri Kumrucu Şevki yılların vazgeçilmez mekanlarından biri. Farklı şubeleri olan bu mekanda günün her vakti kumru yiyebilirsiniz.

27Alsancak Dostlar Fırını

Alsancak Dostlar Fırını

İzmirlilerin 500 yıllık vazgeçilmez tadı boyoz... Özellikle kahvaltıda fırınlanmış yumurta ve mis kokulu bir bardak çay eşliğinde çıtır çıtır boyozu  Alsancak Dostlar Fırını'nda mutlaka deneyin. Bol çeşitli malzemelerle hazırlanıp geleneksel yöntemlerde pişirilen boyozları tadabileceğiniz bu mekan boyoz sevenler için kaçırılmayacak bir alternatif.

28Çelebi Unlu Mamülleri

Çelebi Unlu Mamülleri

İlk olarak bu şehrimizde üretilen İzmir bombası da kumru ve boyoz gibi kentin adıyla özdeşleşmiş lezzetlerinden biri haline geldi. İncecik bir hamurun akışkan çikolatasıyla asla karşı koyamacağınıZ bu enfes tatlıyı İzmir'in en ünlü fırınlarından biri Çelebi Unlu Mamülleri'nde mutlaka deneyin.

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