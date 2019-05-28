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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
28 Mayıs 2019 - 12:16,

İftar menüsü için hafif ve lezzetli fırın yemeklerimiz var

Fırında pişen yemekler özellikle yaz aylarında hafif ve sağlıklı oldukları için çok tercih ediliyor. İftar sofranız için de tercihiniz fırın yemekleri ise listemizdeki tariflere mutlaka bir göz atmalısınız. Etten sebzeye fırında pişirebileceğiniz birçok tarifi iftar menünüz için fikir olsun diye derledik.

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Karadeniz mutfağının, özellikle de Rize ve çevresinin en sevilen geleneksel lezzetlerinden biridir hamsili pilav. Balıklar yan yana dizilir, içine mis gibi tereyağlı pilavı doldurur. Fırında pişirilir yanında mısır ekmeğiyle afiyetle yenir. İştahınız kabardıysa lafı daha fazla uzatmadan tarife geçelim.

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Yaz gelince yeşil sebzeleri daha bir zevkle yemeye başlıyoruz. Bunların başında da kabak geliyor. Yoğurtlu, yumurtalı sosuyla bir nevi graten olan fırında kabak turtasının yapılışını arıyorsanız tarifimiz huzurlarınızda. İşte mutlaka denemeniz gereken fırında kabak turtası tarifi...

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Türk mutfağının en klasik lezzetlerinden biri olan karnıyarık, sunumuyla da lezzetiyle de sofralarımızın vazgeçilmezlerinden. İhtişamlı görüntüsü nedeniyle zor bir yemek izlenimi uyandırsa da aslında yapılışı gayet kolay olan karnıyarığın tarifini adım adım hazırladık. Şimdiden afiyet olsun…

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Görüntüsü nedeniyle “kral tacı” diye adlandırılan enfes kuzu kaburga yemeğinin tarifini mi aramıştınız? İşte en şık sofralarda bile sizi utandırmayacak lezzet deposu kral tacı tarifi…

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Adı "Boşnak mantısı" olsa da bu mantı bildiğimiz mantılardan ziyade böreğe benziyor. Çünkü katlanarak değil sarılıp kesilerek hazırlanıyor. Fakat ister mantı olsun ister börek, bir kez yedikten sonra unutamayacağınız bir lezzeti var. Mutlaka denemeniz gerektiğini düşünüyoruz. Servis ederken üzerine sarımsaklı yoğurt ve kırmızı biberli yağ gezdirdiğinizde lezzetinin katlanacağını unutmayın.

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Sufle denince aklımıza genellikle tatlı lezzetler geliyor ancak sufle aslında tuzlusu da çok lezzetli olan bir yiyecek. Kanıt isteyenlere bu ıspanaklı ve peynirli sufleyi gösterebiliriz. Üç çeşit peynirle yapılan lezzet deposu suflenin tarifi huzurlarınızda. Mutlaka deneyin…

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Kabak özellikle yaz aylarında en sık tüketilen en hafif sebzeler arasında ilk sırada. Klasik kabak yemeklerinden sıkıldıysanız ve farklı bir şeyler arıyorsanız kabak sandal da denen sandal sefası sizin için birebir. Biz kabak sandalı kıymalı içle seviyoruz ama siz tavukla da çok nefis bir sandal sefası yapabilirsiniz.

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Sebze yemeyi sevmeyen insanlara bile sebzeyi sevdirecek bir tarif, sebze graten. Kabak ve biberin beşamel sosla buluşmasıyla ortaya çıkıyor. Bu çok lezzetli ve pratik tarifi denemek isterseniz, leziz sebze graten tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Birçok insanın çok severek tükettiği biber dolmasının fırında pişmiş halini denemiş miydiniz? Eğer hala bu enfes tarifi denemediyseniz, leziz fırında biber dolması tarifimiz denemek isteyenler için hemen aşağıda…

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Elbasan tava haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sosla fırınlanmasıyla yapılan, geleneksel bir Arnavut yemeğidir. Adını Arnavutluk Cumhuriyetine bağlı bir şehir olan Elbasan'dan alır. Peki, elbasan tava nasıl yapılır?

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İşte Mehmet Öz’ün ‘ömür uzatır’ dediği boraninin tarifi ve püf noktaları

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Baklava hamuru nasıl yapılır? Baklava hamurunun püf noktaları

Ramazanın son haftasına girdik. Şimdi önümüzde sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz güzel bir bayram var. Bayram denince akla ilk gelen elbette baklava oluyor. Son dönemde hazır baklava yufkaları marketlerde kolayca bulunabilse de evde baklava yapmayı düşünen birçok kişi baklavanın hamurunu da kendisi açmak istiyor. Bunun için bilmeniz gerekenleri ve pişince kıyır kıyır olan bir baklava hamuru tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz.

Fotoğraf: Ingimage /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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