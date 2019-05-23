Görüntüsü nedeniyle “kral tacı” diye adlandırılan enfes kuzu kaburga yemeğinin tarifini mi aramıştınız? İşte en şık sofralarda bile sizi utandırmayacak lezzet deposu kral tacı tarifi…
Bir adet kuzu kaburgayı ortadan ikiye böldürün.
Kemik aralarını açtırıp kıvrılabilecek hale getirin.
Kaburgayı kenarlarından mutfak ipiyle bağlayıp taç şeklini sabitleyin.
Eti fırın kabına yerleştirip ortasına çöp şişler batırarak şeklini korumasını sağlayın.
Üzerine tereyağı sürün, tuz, kekik ve biberiye serpin.
Fırın kabına 1 su bardağı su ekleyip önceden 150 derecede ısıtılmış fırında 3 saat kadar bekleyin.
Pişirme sırasında suyu azalırsa bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz.
Sıcak sıcak servis yapın. Yanında pilav, patates ya da beğendiye yer verebilirsiniz.