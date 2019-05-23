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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Kral tacı tarifi
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Kral tacı tarifi

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Kral tacı tarifi

Görüntüsü nedeniyle “kral tacı” diye adlandırılan enfes kuzu kaburga yemeğinin tarifini mi aramıştınız? İşte en şık sofralarda bile sizi utandırmayacak lezzet deposu kral tacı tarifi…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 adet kuzu kaburga
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 3 dal biberiye
  • 3 dal kekik
  • 1 su bardağı su
  • Tuz

Hazırlanışı

Bir adet kuzu kaburgayı ortadan ikiye böldürün.

Kemik aralarını açtırıp kıvrılabilecek hale getirin.

Kaburgayı kenarlarından mutfak ipiyle bağlayıp taç şeklini sabitleyin.

Eti fırın kabına yerleştirip ortasına çöp şişler batırarak şeklini korumasını sağlayın.

Üzerine tereyağı sürün, tuz, kekik ve biberiye serpin.

Fırın kabına 1 su bardağı su ekleyip önceden 150 derecede ısıtılmış fırında 3 saat kadar bekleyin.

Pişirme sırasında suyu azalırsa bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz.

Sıcak sıcak servis yapın. Yanında pilav, patates ya da beğendiye yer verebilirsiniz.

 

Fotoğraf: Alamy
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