Hollanda'ya, Belçika'ya hatta İsveç'e bile gönderiyorlar...

Kara şöyle devam etti: "Müşterilerimizin bize talepleri, görüşleri, fikirleri etli pideyi kaliteli bir noktaya getirdiğimizi gösteriyor. Bunu da biz daha da taçlandıralım diye hem diğer şehirlere, imkan varsa da yurt dışında göndermenin yollarını arıyoruz. Şehirler arası kargo şirketleriyle göndermeye başladık."