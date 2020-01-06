Fiyatı düşünce talep arttı

Müşteri artışımız var, diye biz de leblebi üreticileri olarak bunu fırsata çevirmedik. Tam tersine insanlar leblebi yesin, diye fiyatlarda indirime gittik. Rağbet çok fazla. Leblebi fiyatları 9 TL’den 20 TL’ye kadar her bütçeye kadar var" dedi.