Erzincan'da tandırdan çıkan lezzet: Lavaş

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Şiveydiz taze sarımsak ve kuzu etiyle yapılan bir Antep yemeğidir. Terbiyeli bir suyu olması nedeniyle hafif ekşimsi bir tadı vardır, taze sarımsağın kuru sarımsağa nazaran hafif olan tadını ortaya çıkarır. Peki, şiveydiz nasıl yapılır
Kış sebzesi pırasanın en bilindik hali zeytinyağlısı olsa da değeri pek bilinmeyen bu sebze ile sağlıklı bir o kadar lezzetli tarifler hazırlamak mümkün. Biz de içerisinde bulunan antioksidan sayesinde birçok hastalığa kalkan olan pırasanın en güzel tariflerinden birini derledik. İşte, pırasa köftesi tarifi