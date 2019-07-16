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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
16 Temmuz 2019 - 11:27,

Erikle yapabileceğiniz tatlıdan tuzluya çeşit çeşit yemek tarifleri

Erik kadar sevilen meyve azdır. Yeşili de kırmızısı da, tazesi de kurusu da çok beğenilen erik çeşit çeşit tariflerde kullanılabilir, neyin içine girse lezzetini katlar. Sizin için erikle yapabileceğiniz reçelden yaprak sarmasına çeşit çeşit tarifler derledik. Erik sevenler bu lezzetleri kesinlikle kaçırmamalı…

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1Erik reçeli tarifi

Erik reçeli tarifi

Reçeller kahvaltı sofralarımızın olmazsa olmaz renkleri. Özellikle yaz meyveleriyle yapılan reçellerin lezzetine ise doyum olmuyor. Örneğin temmuz ağustos aylarında tezgahları süsleyen iri kırmızı eriklerle enfes reçeller yapabilirsiniz. Sizin için favori erik reçeli tarifimizi aşağı bırakıyoruz, denerseniz pişman olmayacağınıza eminiz…

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2Mutancana tarifi

Mutancana tarifi

Osmanlı mutfağı denince ilk akla gelen et yemeği tariflerinden biri olan mutancana, lezzeti ve bol malzemesiyle göz dolduran lezzetlerden. Biz bu tarifimizde kuzu eti kullandık ancak dana ya da tavukla da muhteşem bir mutancana yapabilirsiniz. İşte adım adım mutancana tarifi…

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3Erik marmelatı tarifi

Erik marmelatı tarifi

Erik deyince birçoğumuz için akan sular duruyor. Özellikle mürdüm eriği mayhoş lezzetiyle aklımızı başımızdan alıyor. Bu hafif ekşi eriklerden yapacağınız marmelatın da efsanevi bir lezzeti olacağını biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz. Öyleyse sizi hemen aşağıdaki tarifimize alalım. Çok beğeneceğinizi garanti edebiliriz.

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4Erikli gelincik balığı tarifi

Erikli gelincik balığı tarifi

Farklı tatlar denemeyi sevenler için lezzetli bir tarifimiz var. Mutfaklarımızda pek sık pişirilmeyen gelincik balığını erik püresinden yapılmış enfes bir sosun içinde pişirdik. Ortaya gerçekten çok farklı bir lezzet çıktı. Bu balığı sade pilavla birlikte servis etmenizi tavsiye ediyoruz, ikisinin uyumuna bayılacaksınız.

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5Kırmızı erik hoşafı tarifi

Kırmızı erik hoşafı tarifi

Günümüzün hazır meşrubatlarına karşı annelerin severek hazırladığı, çocukların da lezzetine hayır diyemediği bir içecek erik hoşafı. Hem çok sağlıklı olan hem de kolayca hazırlanan bu içeceği denemek isterseniz, kırmızı erik hoşafı tarifimiz hemen aşağıda…

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6Erik kompostosu tarifi

Erik kompostosu tarifi

Yaz aylarında sıcaklara karşı asitli içecekler tüketmek istemeyenler için en güçlü alternatiflerden biri ev yapımı meyve suları ve kompostolar. Taze meyveler ve az miktarda şekerle kısa sürede yapılabilen bu kompostoların en güzellerinden biri de antioksidan deposu kırmızı erikle yapılan erik kompostosu. Eriklerin en bol olduğu mevsimde yapıp zevkle tüketebileceğiniz erik kompostosu tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

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7Erikli muhallebi tarifi

Erikli muhallebi tarifi

Çok hafif ve lezzetli bir tatlı olan muhallebiyi sevenler için alternatif bir tarif hazırladık. Üzerinde erik sosuyla servis edilen bu muhallebi hem sütlü tatlı sevenleri hem de meyveli tatlı sevenleri memnun edebilecek lezzette. Karşınızda erikli muhallebinin malzemeleri ve yapılış aşamaları...

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8Yeşil erikli yaprak sarması tarifi

Yeşil erikli yaprak sarması tarifi

Yapsak sarmanın güzeli hafif ekşimsi olur. Bu ekşilik genellikle yaprakların kendinden gelir ya da pişirme sürecinde tencereye limon dilimleri ilave edilir. Biz bu tarifimizde limon dilimleri yerine yeşil ekşi erik kullandık.Ortaya bambaşka bir lezzet çıktı. Siz de farklı bir sarma tarifi arıyorsanız yeşil erikli yapsak sarmasını mutlaka sofranızda misafir etmelisiniz.

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9Kara erik pestili

Kara erik pestili

Pestil sadece ülkemizde değil çevre coğrafyamızda da mevsimlik meyveleri kurutup saklamak için kullanılan en doğal yollardan biri. Sizin için yaz mevsiminin en bol meyvelerinden kara erikle yapabileceğiniz nefis bir pestil tarifi hazırladık. Ailece zevkle tüketeceğiniz bu pestili çocukların beslenme çantalarından da eksik etmeyin. Afiyet olsun!

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Turşu nasıl yapılır? Turşu yapmanın püf noktaları nelerdir?

Turşu özellikle kış aylarında sofralarımızda kendine geniş bir yer bulan çok önemli bir lezzet kaynağı. Marketlerde ve ünlü turşucularda nefis turşular bulmak mümkün elbette ancak ev yapımı turşunun yerini de hiçbir şey tutmuyor. Siz de kış hazırlıklarına şimdiden başlamak istiyor ve evde turşu yapımının inceliklerini araştırıyorsanız içeriğimizde mutlaka dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktaların altını çizdik. Bu uyarıları okumadan turşu yapmaya başlamayın.

Fotoğraf: Ingimage /
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Şöbiyet nedir, nasıl yapılır?

Geleneksel tatlılardan biri olan şöbiyet gerek görüntüsü gerekse lezzetiyle gönülleri fethediyor. Görüntüsüyle baklavayı andıran şöbiyetin farkı ise iç harcında. Peki, şöbiyet için gerekli malzemeler neler, şöbiyet nasıl yapılır?

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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