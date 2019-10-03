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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy
03 Ekim 2019 - 01:27,

Ekimde hangi sebzeler ve meyveler yenir? İşte cevabı

Hangi ay hangi sebzeyi meyveyi yemelisiniz? Bu sorunun cevabını sizin için araştırdık. İşte ay ay sebze meyve takvimi…

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1

Her mevsimin sebzesi meyvesi ayrı. Mevsimin inceliklerine göre beslenmek, hem sağlık hem de lezzet açısından çok önemli. Peki hangi ay hangi sebzeyi meyveyi yemelisiniz? Bu sorunun cevabını sizin için araştırdık. İşte ay ay sebze meyve takvimi…

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2OCAK

OCAK

Sebzeler: Kereviz, lahana, Brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp.
Meyveler: Elma, nar, portakal, armut, ayva, greyfurt.

3OCAK

OCAK

Tam zamanı: Brüksel lahanası, pırasa, kereviz, greyfurt.
Yakında tezgahta: Muz, pazı.
Zamanı geçmek üzere: Nar, semizotu.

4ŞUBAT

ŞUBAT

Sebzeler: Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, pazı, ıspanak, pırasa, pancar, defne yaprağı, havuç, turp.
Meyveler: Elma, portakal, muz, armut, greyfurt, ayva.

5ŞUBAT

ŞUBAT

Tam zamanı: Pırasa, kırmızı turp, mandalina, muz, kereviz, pazı, hindibağ, frenk soğanı, defne yaprağı.
Yakında tezgahta: Çağla, kuşkonmaz, fındık turp, roka.
Zamanı geçmek üzere: Kestane, soğan, lahana.

6MART

MART

Sebzeler: Ispanak, havuç, pırasa, kırmızı turp, brokoli.
Meyveler: Elma, muz.

7MART

MART

Tam zamanı: Pancar, limon, kuşkonmaz, turp, bakla.
Yakında tezgahta: Çilek, barbunya.
Zamanı geçmek üzere: Karnabahar, pırasa, mandalina, ıspanak.

8NİSAN

NİSAN

Sebzeler: Taze soğan, taze sarımsak, kuşkonmaz, taze kekik, bakla, marul.
Meyveler: Yeşil erik, çağla.

9NİSAN

NİSAN

Tam zamanı: Enginar, havuç, bezelye, çağla, bebe havucu, taze sarımsak kuşkonmaz, taze kekik.
Yakında tezgahta: Domates, kiraz, enginar, dolmalık biber.
Zamanı geçmek üzere: Lahana, brokoli, kereviz.

10MAYIS

MAYIS

Sebzeler: Enginar, bakla, madımak, semizotu, ebegümeci, domates, salatalık.
Meyveler: Çilek, yeşil erik, malta eriği, dut.

11MAYIS

MAYIS

Tam zamanı: Çilek, patlıcan, domates, arpacık soğanı, erik, barbunya, madımak, ebegümeci.
Yakında tezgahta: Marul, karpuz, kiraz.
Zamanı geçmek üzere: Beyaz kuşkonmaz.

12HAZİRAN

HAZİRAN

Sebzeler: Patates, taze fasulye, bakla, bezelye, kabak, patlıcan, sivri biber, domates, salatalık, kuzu ıspanak, semizotu, rezene, marul, üzüm yaprağı, taze soğan, taze sarımsak, dereotu, dolmalık biber.
Meyveler: Kiraz, yeşil erik, malta eriği, kayısı, şeftali, dut.

13HAZİRAN

HAZİRAN

Tam zamanı: Patates, marul, taze fasulye, dolmalık biber, rezene.
Yakında tezgahta: Bamya, vişne, şeftali, tatlı mısır, mürdüm eriği, salatalık.
Zamanı geçmek üzere: Erik, çilek, havuç.

14TEMMUZ

TEMMUZ

Sebzeler: Domates, salatalık, bezelye, dereotu, taze fasulye, kuzu ıspanak, kabak, patlıcan, semizotu, sivri biber, dolmalık biber, çalı fasulyesi.
Meyveler: Kayısı, şeftali, kavun, sarı erik, karpuz, ahududu, vişne.

15TEMMUZ

TEMMUZ

Tam zamanı: Kiraz, vişne, karpuz, kayısı, taze sarımsak, mısır, kavun.
Yakında tezgahta: Üzüm, böğürtlen, incir, taze ceviz, dut.
Zamanı geçmek üzere: Enginar, bezelye, kırmızı erik, marul.

16AĞUSTOS

AĞUSTOS

Sebzeler: Kabak, bamya, domates, salatalık, patlıcan, dolmalık biber, sivri biber, taze fasulye, mısır, kırmızı salçalık biber.
Meyveler: Kayısı, kavun, kırmızı erik, şeftali, vişne, böğürtlen, karpuz, incir, mürdüm eriği, üzüm.

17AĞUSTOS

AĞUSTOS

Tam zamanı: Mürdüm eriği, üzüm, bamya, dut, iç bakla.
Yakında tezgahta: Ceviz, incir, taze fındık, mantar.
Zamanı geçmek üzere olan: Kiraz.

18EYLÜL

EYLÜL

Sebzeler: Mantar, patlıcan, mısır, pazı, biberiye, barbunya fasulyesi, kabak, dolmalık biber, kırmızı biber.
Meyveler: Mürdüm eriği, fındık, kavun, karpuz, incir, üzüm.

19EYLÜL

EYLÜL

Tam zamanı: Ceviz, taze fındık, bamya, mantar, biberiye.
Yakında tezgahta: Kestane, pırasa, nar, karnabahar, ayva.
Zamanı geçmek üzere: Domates, bamya, börülce, karpuz.

20EKİM

EKİM

Sebzeler: Mantar, fındık, ceviz, ıspanak, havuç, yer elması, pırasa, lahana, kıvırcık salata, kırmızı turp, karnabahar.
Meyveler: Armut, ceviz, üzüm, elma, greyfurt, mandalina, muz.

21EKİM

EKİM

Tam zamanı: Armut, pırasa, karnabahar, nar, yer elması.
Yakında tezgahta: Elma, kereviz, ıspanak, lahana, mandalina.
Zamanı geçmek üzere: Kabak, biber, incir, patlıcan, üzüm.

22KASIM

KASIM

Sebzeler: Lahana, kereviz, pırasa, yer elması, havuç, ıspanak, karnabahar, pazı.
Meyveler: Ceviz, kestane, üzüm, elma, muz, mandalina, nar, armut, kivi, greyfurt.

23KASIM

KASIM

Tam zamanı: Lahana, portakal, mandalina, ayva.
Yakında tezgahta: Balkabağı.
Zamanı geçmek üzere: Fındık turpu.

24ARALIK

ARALIK

Sebzeler: Balkabağı, lahana, yer elması, pırasa, Brüksel lahanası, karnabahar, ıspanak, kereviz, havuç, pazı, karalahana.
Meyveler: Elma, mandalina, portakal, nar, armut, muz, kivi, kestane, greyfurt, ayva.

25ARALIK

ARALIK

Tam zamanı: Kestane, balkabağı, kivi, karalahana.
Yakında tezgahta: Pazı, pırasa, kereviz.
Zamanı geçmek üzere: Armut, roka.

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