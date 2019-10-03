Ekimde hangi sebzeler ve meyveler yenir? İşte cevabı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kullanımı eski uygarlıklara dayanan haşhaşın en çok yakıştığı tatlılardan biri de revani. İrmikle haşhaşın efsane uyumunu gözler önüne seren bu tarifle, ister evinize gelen misafirleri isterseniz de yorgun bir günün sonunda kendinizi şımartabilirsiniz. Peki, haşhaşlı revani nasıl yapılır? Adım adım haşhaşlı revani tarifi...
İç harcı damak tadına göre değişen Arnavut böreği, Arnavut mutfağının en bilindik hamur işlerinden biri. Sıvıyağla yağlanan hamurlar iki kata ayrılıp iç harcıyla buluşuyor, kıyır kıyır Arnavut böreği beş çayı sofralarını renklendiriyor. İşte, adım adım patatesli Arnavut böreği tarifi...