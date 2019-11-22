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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
22 Kasım 2019 - 09:39,

Develi'nin benzersiz pastırmasının üretimi son hızla devam ediyor

Kayseri'nin lezzetleriyle ünlü ilçesi Develi'de kış hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Develililer havalar iyice soğumadan önce pastırma, çemen, erişte gibi lezzetleri el birliğiyle hazırlamaya devam ediyor...

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Develi’nin son kış hazırlığı olan pastırma, uzun ve zahmetli hazırlanma sürecinin ardından sofralardaki yerini aldı.

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Hatırlayamayacak kadar uzun zamandır pastırma yaptığını belirten Şahin Kürkçü, “Pastırma deyince akla Kayseri gelir ama Develimizin kendi sarımsağından yapılmış çemeninden harcı yapılan Develi pastırmasının tadı hiçbir yerde bulunmaz” diyerek Develi pastırmasının lezzetinin daha farklı olduğunu belirtti.

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Develi pastırmasının sofralarda çok özel bir yeri olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da şunları söyledi:

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“Zahmet olmadan rahmet olmaz sözünün pastırma hazırlığında ne kadar da doğru olduğuna şahit olmaktayız. Bin bir emek ve zahmetle hazırlığı süren pastırma, tadı ve kokusuyla herkeste hayranlık uyandıracak bir lezzete sahiptir. İlçemizdeki son kış hazırlığı olan pastırmanın hazırlanmasında emeği geçen bütün hemşerilerime teşekkür ediyor, hazırlanan pastırmaların afiyetle tüketilmesini diliyorum” dedi.

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Develi’nin hemen hemen her evinde ekim ayında başlayan çemen yapımı da devam ediyor.

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Develi’nin yerli sarımsakları her mahallede bulunan sohu taşlarında dövülerek hazırlanıyor.

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İçerisine kimyon ve yine yerli biberin de katıldığı çemene tuz da eklendikten sonra iyice karıştırılarak sofralar için hazır hale getiriliyor.

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Sarımsakların sohu taşında dövülmesinin Develi çemeninin en belirgin özelliği olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, şöyle devam etti:

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“Bu şekilde hazırlanan sarımsaklar mikserde çekilen sarımsaklara göre gazı alındığı için mideyi daha az rahatsız etmektedir. Her mahallemizde bulunan sohu taşlarında mahalle sakinleri imece usulüyle çemen hazırlıklarını yaparlar. Develimizin önemli lezzetlerinden olan çemen kış aylarında kahvaltılarımızın vazgeçilmezleri arasındadır. Bütün hemşerilerime yaptıkları çemenleri sevdikleriyle ve ağız tadıyla yemelerini temenni ediyorum.”

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Develi’de kış sofralarının vazgeçilmez yemeklerinden olan erişte de komşuların imece usulüyle bir araya gelmesiyle hazırlanıyor.

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Sabah erken saatlerde başlayan erişte kesimi öğlenden sonraya kadar devam ediyor. Develi’nin buğdayından ve unundan yapılan erişte kesimine sabah erken saatlerde hamurun yoğrulmasıyla başlanıyor. Daha sonra bezelere ayrılan ve dinlenmeye bırakılan hamurlar sonrasında beşerli halde kesilerek erişte olarak hazırlanıyor.

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Aynı hamurlardan aynı zamanda makarnalık ve çorbalık da hazırlanıyor. Ispanaklı, yumurtalı, pancarlı ve karışık sebzelerden hazırlanan erişte çeşitlerinde hiçbir katkı maddesi olmadan doğal olarak hazırlıklarını tamamlayan Develili kadınlar hoş sohbetler eşliğinde kış hazırlıklarını sürdürüyor.

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Develi’de kış aylarında erişte pilavının pirinç ve bulgur pilavları kadar yoğun tüketildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develimizin kış hazırlıkları hanım kardeşlerimizin birlik ve beraberliklerini pekiştirmekte, aynı zamanda aile bütçelerine de önemli katkı sağlamaktadır. Hiçbir katkı maddesi olmadan doğal olarak hazırlanan eriştelerin ağız tadıyla yenmesini diliyor, bütün hanım kardeşlerime kolaylıklar diliyorum” dedi.

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