Derin dondurucudan uzak tutmanız gereken yiyecekler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriDerin dondurucudan uzak tutmanız gereken yiyecekler
GeriMutfak Tüyoları Derin dondurucudan uzak tutmanız gereken yiyecekler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Mutfak Tüyoları
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Ingimage ve Alamy
13 Mart 2019 - 16:53,

Derin dondurucudan uzak tutmanız gereken yiyecekler

Buzdolabının dondurucu kısmı etten ekmeğe birçok yiyeceği uzun süre saklamak için en doğru yerlerden biri. Fakat bazı yiyecek ve içecekler var ki kesinlikle buzluktan uzak tutmak gerekiyor. Çünkü bu ürünleri buzluktan çıkarıp çözdürdüğünüzde ya lezzeti ya da dokusu bozuluyor. "Nedir bu ürünler?" diyorsanız, cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/13

Buzdolabının dondurucu kısmı etten ekmeğe birçok yiyeceği uzun süre saklamak için en doğru yerlerden biri. Fakat bazı yiyecek ve içecekler var ki kesinlikle buzluktan uzak tutmak gerekiyor. Çünkü bu ürünleri buzluktan çıkarıp çözdürdüğünüzde ya lezzeti ya da dokusu bozuluyor. "Nedir bu ürünler?" diyorsanız, cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz...

2/13Süt

Süt

Sütü dondurup erittiğiniz zaman içindeki su ve diğer maddeler birbirinden ayrılıyor. Katı maddeler topaklar halinde sütün üzerinde yüzüyor. Bu durum lezzetini bozmasa da sütü büyük oranda kullanılmaz hale getiriyor.

3/13Patates

Patates

Patatesi çiğ haldeyken kesinlikle dondurmayın. İçinde su miktarı yüksek olan bu sebze çözüldükten sonra sertliğini kaybediyor. Ancak pişmiş patatesi dondurabilirsiniz. Bir sorun yaşanmayacaktır.

4/13Kızarmış yiyecekler

Kızarmış yiyecekler

Kızarmış yiyecekleri buzluğa koyduğunuz anda o çıtır çıtır gevrek dokularını tamamen kaybetmelerine neden olursunuz. Eğer tavuk parçaları gibi dondurup sonradan yemek istediğiniz ürünler varsa dolaba koymadan önce fırında pişirmek daha mantıklı.

5/13Kabuklu yumurta

Kabuklu yumurta

Yumurtayı kabuğuyla dondurmak yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri. Çünkü yumurta dondurulduğunda içindeki su donup genleşiyor ve kabuğu çatlatıyor. Bu da yumurtayı bakterilere açık hale getiriyor. İlla donduracaksanız yumurtalarınızı önce bir kaseye kırın, iyice çırpın. Sonra da hava almayan bir kapta üzerine etiket yapıştırarak dondurun.

6/13Yumuşak peynirler

Yumuşak peynirler

Yumuşak peynirleri dondurduğunuzda sonuç süte benzer olacaktır. Buzunu çözdürdüğünüzde suyu ve katı kısımları ayrışıp lezzetini ve dokusunu bozar.

7/13Çiğ sebze ve meyveler

Çiğ sebze ve meyveler

Özellikle marul gibi yeşillikler, salatalık ve karpuz gibi su oranı çok yüksek sebze ve meyveleri dondurmak çok iyi sonuç vermez. Çünkü eridiklerinde çok fazla su salarlar. Ancak örneğin limonu dondurup sıkmadan birkaç saat önce buzluktan çıkarır ve erimesini sağlarsanız, normalde elde edeceğinizden daha fazla limon suyu elde edebilirsiniz.

8/13Daha önceden dondurulup çözülmüş et

Daha önceden dondurulup çözülmüş et

Dondurulmuş eti bir kez buzluktan çıkarıp erittiyseniz bir daha kesinlikle buzluğa geri koymamalısınız. Aksi takdirde sağlığınız için tehlikeli olabilecek bakterilere davetiye çıkarmış olursunuz. Eğer tüketebileceğinizden fazla eti çözdürdüyseniz yapabileceğiniz en iyi şey yeniden dondurmadan önce pişirip bakterilerin iyice ölmesini sağlamak.

9/13Makarna

Makarna

Artan makarnalarınızı dondurmanın sağlığınıza bir zararı olmaz ancak çoğu makarna buzluktan çıkarıp çözdürünce hamur gibi olur. Tabii diri kıvamda pişirdiyseniz o zaman bir ihtimal makarnanızı kurtarabilirsiniz.

10/13Yoğurt

Yoğurt

Yoğurdu dondurmanın sağlık açısından hiçbir zararı yoktur. Hatta dondurmak yoğurdun içindeki sağlıklı kültürlere de zarar vermez. Ancak donup erimiş yoğurt kıvamını kaybeder, pütür pütür bir dokusu olur.

11/13Pilav

Pilav

Makarna için söylediklerimiz aşağı yukarı aynı şekilde pilav için de geçerli. Tehlikeli değildir ancak lezzetini ve kıvamını kaybeder.

12/13Mayonez

Mayonez

Mayonezi nadiren tüketiyor ve bozulmasın diye dondurucuda saklamayı düşünüyorsanız yapmayın. Dondurulan mayonez çözündüğünde topak topak olur ve lezzeti kaçar.

13/13Sarımsak

Sarımsak

Bazı aşçılar sarımsağın kullanılmayan kısmını filizlenmesini önlemek için soyup dondurmanızı tavsiye ediyor. Ancak dondurmak, sarımsağın tadının kuvvetlenmesine ve acılaşmasına neden oluyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Zarf böreği nasıl yapılır? İşte, adım adım zarf böreği tarifi

Beş çayları ve davet sofraları için yeni bir tarif arayanlara pratik bir o kadar da şık sunumlu bir önerimiz var: Zarf böreği. Hazır yufkadan yapılan zarf böreği pişerken yayılan mis koku iştahınızı daha da kabartacak. Peki, zarf böreği nasıl yapılır? İşte, adım adım zarf böreği tarifi

Fotoğraf: Alamy /
Lezizz Öneriler

Biberiye çayı nasıl yapılır? Biberiye çayı tarifi

Biberiye çayı son dönemde popülerliği artan bitki çaylarından biri. Sindirimden hafızaya, baş ağrısından regl ağrılarına birçok şeye iyi gelen biberiye çayının faydaları, demleme usulüyle hazırlandığında katlanıyor. Taze taze demleyip tüketmeniz gereken biberiye çayı 5 dakikada hazır olur. İşte biberiye çayının tarifi ve püf noktaları…

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git