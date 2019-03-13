Derin dondurucudan uzak tutmanız gereken yiyecekler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Beş çayları ve davet sofraları için yeni bir tarif arayanlara pratik bir o kadar da şık sunumlu bir önerimiz var: Zarf böreği. Hazır yufkadan yapılan zarf böreği pişerken yayılan mis koku iştahınızı daha da kabartacak. Peki, zarf böreği nasıl yapılır? İşte, adım adım zarf böreği tarifi
Biberiye çayı son dönemde popülerliği artan bitki çaylarından biri. Sindirimden hafızaya, baş ağrısından regl ağrılarına birçok şeye iyi gelen biberiye çayının faydaları, demleme usulüyle hazırlandığında katlanıyor. Taze taze demleyip tüketmeniz gereken biberiye çayı 5 dakikada hazır olur. İşte biberiye çayının tarifi ve püf noktaları…