Deneme amacıyla başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor

Yaptığı ürünlerde köy tereyağı, köy yumurtası ve köy sütü kullandığını belirten Güney, haşhaşlı şekerpare, bülbül konağı,fındıklı cevizli baklava, kıvırma tatlısı ve poğaça çeşitlerini her gün müşterilerinin beğenisine sunuyor.Uzun yıllardır pasta üretimiyle ilgili yeteneğinin ve ilgisinin olduğunu söyleyen ev hanımı Gülsüm Güney, üretimini yatırıma döndürmek için önümüzdeki günlerde pastane açacağını ve birkaç ev hanımına daha istihdam sağlamayı hedeflediğini belirtti.