Burası Rize... 3 yıl önce köprü olarak yaptırıldı bugün ise...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Midye dolma, sokak lezzetleri denilince ilk akla gelenlerden biri oluyor. Baharatlarla lezzetlenen iç pilavına tadına doyum olmayan midye dolmayı evde de yapabilmek mümkün. Peki, midye dolma için gerekli malzemeler neler, midye dolması nasıl yapılır?
İncecik hamur içinde alabildiğine akışkan çikolatadan oluşan İzmir bombası, namını Türkiye’nin dört bir yanına sardı. Her evde bulunan malzemelerle yapılabilen İzmir bombasının püf noktası pişirme süresinde gizli. İzmir bombasını süresinden fazla pişirmek akışkan yapısını bozacaktır. Peki, İzmir bombası nasıl yapılır?