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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Haber ve fotoğraflar: AA ve DHA
12 Temmuz 2019 - 10:11,

Burası Rize... 3 yıl önce köprü olarak yaptırıldı bugün ise...

Rize'nin Çayeli ilçesinde üzeri ahşapla kapatılarak restorana dönüştürülen dere üzerindeki köprü ilgi görüyor.

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Rize’nin Çayeli ilçesinde Senoz deresi üzerindeki köprü üzeri kapatılarak restorana dönüştürüldü. Ziyaretçilerin yemek yediği esnada restoranın içinden geçip ormana giden vatandaşlar ise ilginç görüntüler oluşturuyor.

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İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyünde bir hayırsever tarafından 3 yıl önce Senoz deresi üzerine 23 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde beton köprü yaptırıldı.

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Köprü, karşıda araç yolu olmadığı için ormana geçmek isteyenlerce yaya olarak kullanılmaya başlandı.

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Köy muhtarından köprüyü kiralayan Dursun Küçük, çok sık kullanılmayan köprünün üzerini geçen ay ahşapla kapatarak restorana dönüştürdü.

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İlgi gören restorana gelenler, dere sesi eşliğinde yöresel yemekleri yiyor, derenin akışını seyrediyor.

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Ormana geçmek isteyenler de köprü üzerindeki restoranın içinden gelip geçiyor. Ziyaretçiler restoranda yemek yerken köprüyü kullananlar ilginç görüntü oluşturuyor.

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İşletme sahibi Dursun Küçük, bölgede farklılık oluşturmak adına köprü üzerine kurdukları restoranın ilgi gördüğünü belirterek ziyaretçilerini ağırladıklarını söyledi.

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Küçük, "Bölgemizde var olan turizm potansiyeline bir katkı sunmak ve Senoz Vadimizi de turizm merkezi haline getirebilmek, güzellikleri insanlara gösterebilmek için biz de bir adım attık. Turizm hizmeti verilen yerlerde ilginç mimarilerin katkı sağladığını görerek restoranımızı dere üzerinde köprü üstünde kurduk. Yeşilliklerle çevrili doğaya uyum sağlaması içinde ahşap konsept olarak tasarladığımız işletmemiz ilgi gördü. Köprüyü kullanmak isteyenler de rahatlıkla gelip geçebiliyor" dedi.

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Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, restoranın 4 ay gibi sürede yapıldığını belirterek, "Dere sesi, müziğimiz, yöresel yemeklerimiz ve güler yüzümüzle gelen misafirleri ağırlamaya çalışacağız" dedi.

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Bölgede farklılık oluşturmak adına köprü üzerine kurdukları restoranın gelen misafirler tarafından ilgi gördüğünü aktaran Küçük, şöyle devam etti:

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"Bölgemizde var olan turizm potansiyeline bir katkı sunmak ve Senoz Vadimizi de turizm merkezi haline dönüştürmek istedik. Buradaki güzellikleri insanlara gösterebilmek için biz de bir adım attık. Turizm hizmeti verilen yerlerde ilginç mimarilerin katkı sağladığını görerek restoranımızı köprü üstünde kurduk."

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Küçük, işletmeyi, yeşilliklerle çevrili doğaya uyum sağlaması içinde ahşap olarak tasarladıklarını işaret ederek, "Eskiden bu köprüyü vatandaşlar arazisine gitmek için kullanıyordu. Köyler göç verdi. Arazide çalışan insan sayısı azaldı. Daha sonra amacımız turizme dönük oldu. Turizm amaçlı hem köyümüz hem de biz kazanıyoruz. Köprüyü kullanmak isteyenler de rahatlıkla gelip geçebiliyor" diye konuştu.

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Köprüden karşıdaki tarlasına geçen Nermin Bozkurt da, "Benim ineklerim var. Ot kesmek zorundayım. Eskiden burası köprüydü, şimdi restoran olmuş. Ama biz yine köprü olarak kullanabiliyoruz" diye konuştu.

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Köprü restoranda yemek yiyen Beytullah Bayraktar ise, restoranın ortamının çok güzel olduğunu belirterek, "Burası anlatılmaz yaşanır. Arkadaşlarımızla beraber geldik. Bana anlattılar burayı ama anlatılandan daha güzel. Yapana helal olsun. Ben bu vadiden olmama rağmen burayı daha önce görmemiştim çok güzel bir yer" dedi.

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