Bulaşıklarınızı elde yıkarken işinizi çok kolaylaştıracak püf noktaları

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Osmanlı geleneği olan ‘kandil simidi’ kandil günlerinin en sevilen ve vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Osmanlı'dan bu yana geleneksel olarak hazırlanan mahlep kokulu simitler, her kandil gününde fırın ve pastane tezgahlarında yerini alıyor. Peki, evde kandil simidi nasıl yapılır? İşte, mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi
Türk mutfağının en meşakkatli tatlısı baklava, özellikle bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Baklavanın, hazırlanışı ve içeriğinin bölgelere göre değişse de ortak kültürümüz halinde geldi ancak bu enfes lezzet becerinin yanı sıra zaman istiyor. Baklava hamuru açacak vakti olmayanlar ise pratik tariflerin peşinde. Peki, kolay baklava nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte, adım adım kolay baklavanın yapılışı