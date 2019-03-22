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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
Kaynak: The Kitchn Derleyen: Sevin Turan Fotoğraflar: Ingimage ve Alamy
22 Mart 2019 - 00:49,

Bulaşık makinesinden daha fazla faydalanabilmek için bunlara dikkat

Bulaşık makinenizden çok daha fazla verim alabilmeniz için deterjandan tabakların yerleştirilmesine birçok etkili ipucunu derledik. Bir göz atmaz mısınız?

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Bulaşık makineleri mutfaklarımızdaki en önemli eşyalardan biri haline geldi desek yanlış olmaz herhalde. Kalabalık aileler de tek başına yaşayanlar da günümüzde bulaşıklarını makinede yıkamayı tercih ediyor. Daha yüksek sıcaklık ve daha az su israfı da bulaşık makinelerinin değerini artırıyor.

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Ancak bulaşık makinenizden çok daha fazla verim alabilmeniz de mümkün. Sizin için deterjandan tabakların yerleştirilmesine birçok etkili bulaşık makinesi kullanım ipucunu derledik. Bir göz atmaz mısınız?

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Daha az deterjan kullanın. Sıvı, toz ya da tablet fark etmez, hepimiz gereğinden fazla bulaşık makinesi deterjanı kullanıyoruz. Bu da hem daha fazla masraf anlamına geliyor hem de aşırı deterjan kullanımı tabaklarımızı çizip bardaklarımızda buğulu bir görüntüye neden oluyor. Bunlardan kaçınmak için ambalajında belirtilenden daha az miktarda deterjan kullanmalısınız.

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Tabakları içleri ortaya bakacak şekilde dizin. Çünkü makinenin içindeki su püskürtme kolu ortadan dışa doğru hareket eder. Bu nedenle tabakları ve diğer şeyleri makinenin ortasına bakacak şekilde dizmeniz gerekir. Böylece gerektiği kadar suyla yıkanacaklar.

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Arada bir makinenizi çalıştırmadan önce içine bir kase dolusu sirke koyun. Özellikle suları kireçli bölgelerde makinenin üst tarafına içinde sirke olan bir kase koyduğunuzda bardaklarınızın ışıl ışıl olduğunu göreceksiniz.

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Sirke yerine doğrudan bulaşık parlatıcısı da kullanabilirsiniz. Böylece hem kireç lekelerinden kurtulursunuz, hem de bulaşıklarını kurutma programına ihtiyaç kalmadan kolayca kurur ve enerjiden tasarruf etmiş olursunuz.

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Delikli çamaşır torbaları aslında hassas kumaşların çamaşır makinesinde zarar görmesini önlemek için üretilmiştir ama ufak tefek bulaşıkları bu torbalara, torbaları da üst rafa yerleştirdiğinizde makine içinde kayıpları önlemiş olursunuz.

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Bu torbalara koymak için fazla büyük olan ancak makinenin gözleri arasında durmak için de fazla küçük olan kaplar için de bir bulaşık kurutma teli kullanabilirsiniz. Makinenin içine yerleştireceğiniz bulaşık kurutma teline ufak bulaşıkları koyabilirsiniz.

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Bulaşık makinenizi sık sık temizleyin. "Sürekli yıkanıyor, ne kiri olacak?" demeyin. Yiyecek artıkları, sabun kalıntıları gibi birçok şey makinenizde birikiyor ve bakteri üremesine neden oluyor.

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Bulaşık makinesinde bulaşıklarınızın yanı sıra, plastik çiçekler, tornavida gibi aletler, mutfak fırçaları vb. şeyleri de yıkayabilirsiniz.

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Makineyi boşaltırken önce alt raftan başlayın. Böylece üst rafta içinde su birikmiş bir şeyler varsa kuru bulaşıkların üzerine akmasının önüne geçmiş olursunuz. Sonuçta bulaşıklarınızı henüz ıslakken dolaba kaldırmak istemezsiniz, değil mi?

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Çatal kaşık bıçağı makineye yerleştirirken türlerine göre ayırmayın. Çünkü bunu yaptığınızda kaşıklar birbirine yapışabilir ve içte kalanlar kirli kalabilir. Bunun yerine karışık halde ve kimi ters kimi düz olacak şekilde yerleştirin.

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Makineyi çalıştırmadan önce sıcak su musluğunu açıp iyice ısınana kadar bir süre akıtın. Böylece borudan makineye sıcak su dolacağından ve bulaşıklarınızın ilk sudan itibaren sıcakla yıkanacağından emin olun. Özellikle kışın bunu yapmak önemli.

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Tabaklarınızın üzerindeki yemek artıklarını temizleyin ama tabakları sudan geçirmeyin. Bu bulaşık deterjanınızın etkinliğini azaltan bir işlem.

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Pahalı bıçaklarınızı bulaşık makinesine koymayın. Çünkü bulaşık makinesi bıçakların keskinliğini azaltıyor ve tahta saplı bıçakların saplarının çatlamasına neden oluyor.

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Su fışkırtma kolunun yerini iyi öğrenin ve üzerine büyük bir kase vb. koymaktan kaçının. Aksi takdirde dünyanın en temiz kasesine sahip olursunuz ama diğer bulaşıklarınız kirli kalır.

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Elde çok fazla ya da çok büyük bulaşıklar yıkadıysanız ve tezgahtaki kurutma teline sığmıyorlarsa, bulaşık makinesini bir bulaşık kurutma teli olarak kullanıp yıkadıklarınızı buraya yerleştirebilirsiniz.

18/30

Tavalarınızı tepsilerinizi yağlamak için sprey yağları kullanıyor ama bir sıkışta bütün tezgahı yağ yapıyorsanız, bu işlemi bulaşık makinesinin içinde yapmayı deneyebilirsiniz. İşinizi ortalığı kirletmeden kolayca halledebileceksiniz.

19/30

Tabaklarınızı kurutmaya yarayan sıcak hava aynı zamanda tabaklarınızı ısıtmaya da yarar. Hatta birçok makinenin tabak ısıtma ayarı bile vardır. Bulaşık makinesini kullanarak tabaklarınızı önden ısıtabilir, yemeklerin koyar koymaz soğumasına engel olabilirsiniz.

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Bulaşık makinenizi değiştiriyorsanız içindeki sepetleri atmayın. Bunlar büyük ihtimalle yeni makinenize de sığacaklardır. Öyle olmasa bile dolapların içine ya da yatakların altına bir şeyler saklamak istediğinizde bu tekerlekli sepetlerden faydalanabilirsiniz.

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Bulaşık makinenizin kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. Çünkü büyük ihtimalle bulaşıkları içine nasıl yerleştireceğinizden, programlardan en iyi nasıl faydalanacağınıza kadar birçok şey kılavuzda yazılmıştır.

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Makinenizi tam dolmadan çalıştırmayın. Bunun makinenize bir zararı yok elbette ancak tükettiğiniz elektriği, suyu, deterjanı düşünürsek doğaya zararı büyük.

23/30

Makinenizi çok fazla doldurmayın. Fazla doldurulan bulaşık makinesindeki eşyalar iyi temizlenmeyebilir. Her şeyi yerleştirdikten sonra sepetleri elinizle hafifçe sallayın. Hiçbir şeyin birbirine çarpmadığından emin olun.

24/30

Makinenin sepetlerinde önce arka tarafları sonra ön tarafları doldurun. Elinize geçeni ön tarafta ilk boş bulduğunuz yere koyup bırakmayın. Bu makinenizin temizlik performansını değiştirmez ama uzun vadede işinizi kolaylaştırır.

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İnce camları hassas plastikleri üst rafa koyun. Burada su basıncı alt tarafa göre bir nebze daha zayıftır, su sıcaklığı da daha düşüktür. O nedenle çatlama, erime gibi tehlikelerle burada karşılaşmazsınız.

26/30

Bulaşık makinesinin kapağının kenarlarındaki lastikleri her seferinde temizleyin. Nemli bir havluyla lastiklerin aralarındaki birikmiş kirleri ve deterjan kabının etrafını güzelce silin.

27/30

Bulaşık makinesinin üzerine evdekilere makinenin içindekilerin temiz mi kirli mi olduğunu gösteren mıknatıslı etiketler takın. Böylece kirlilerle temizler karışmaz, temizler gereksiz yere iki kez yıkanmaz.

28/30

Bulaşıkların kirlilik seviyesinin yakın olmasına özen gösterin. Az kirlilerle çok kirlileri aynı programda yıkamak yerine bir seçim yapıp bir kısmını elinizde yıkamanız daha doğru olabilir.

29/30

Sepetin içinde tabakları tutan tellerden bazılarının uçları paslandıysa makineyi değiştirmek yerine, internetten bu tellerin ucuna takılan minik kapaklardan satın alabilirsiniz. Böylece tellerin tabaklarınızı çizme riski de ortadan kalkmış olur.

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Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa paniğe kapılıp bulaşık makinenizi değiştirmeye kalkışmayın. Yanlış deterjan kullanıyor, tabaklarınızı yanlış yerleştiriyor ya da bulaşıkları makineye koymadan önce çok fazla sudan geçiriyor olabilirsiniz.

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