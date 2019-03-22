Bulaşık makinesinden daha fazla faydalanabilmek için bunlara dikkat

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Nevruz Bayramı öncesinde küslükleri bitiren, birbiriyle helalleşen Kırgızlar, yağ, filizlenmiş buğday, un ve sudan yapılan sümölök tatlısını imece usulu pişiriyor -12 saat boyunca yakılan ateşin üzerinde pişen sümölök tatlısı, eşit şekilde paylaşılıyor ve 21 Mart'ta Nevruz Bayramı'nda gelen misafirlere ikram ediliyor.
Fasulye yemeklerine bir yenisini eklemek isteyenler için pratik bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Fasulye ezmesi. Lübnan mutfağının en sevilen yemeklerinden humus ile benzer malzemelerden oluşan fasulye ezmesini dip sos olarak bile kullanabilirsiniz. Peki, fasulye ezmesi nasıl yapılır?