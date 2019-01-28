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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28 Ocak 2019 - 10:41,

Boşnak böreği geleneği Bursa'da yeniden canlandırıldı

Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 1877-1878 yıllarında Bosna Hersek'ten göç edenlerin yaşadığı Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Atlı Konak'ta açılan tesisle, Boşnak böreği geleneği yıllar sona yeniden canlandırıldı.

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Bursa'da, 93 Harbi sırasında Bosna Hersek'ten göç edenlerin yaşadığı Kestel ilçesine bağlı kırsal Kazancı Mahallesi'nde bulunan Atlı Konak’ta, yıllar sonra yeniden Boşnak böreğinin kokusu yükseliyor.

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Bir dönem atların bağlanması ve Boşnak böreğinin pişirilmesi amacıyla fırınlar yapılan ve Atlı Konak adı verilen yerde Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek'in girişimleriyle faaliyete geçirilen tesiste, Boşnak kadınlar, hamuru oklava kullanmadan açılıyor.

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Kıymalı, peynirli, ıspanaklı ve kıymalı patatesli olarak tepsilere yerleştirilen Boşnak böreği, özel hazırlanan fırınlarda odun ateşinin közünde üzerine sac kapatılarak pişiyor.

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Yüzyıllardır süregelen geleneklere uygun hazırlanan börekler farklı bir lezzet sunarken, bu şekilde Boşnak kültürünün de gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

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Atlı Konak'ın işletme sorumlusu Burak Yalım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'de Bosna Hersek'e doktora eğitimi için gittiğinde oradaki kültürü yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi. Türkiye'ye döndüğünde Boşnak kültürünün yaşatılması için bazı girişimlerde bulunmak istediklerini anlatan Yalım, Fahri Konsolos Muzaffer Çilek ve oğlu Ahmet Hakan Çilek'in destekleriyle sac altı Boşnak böreğini tanıtmaya karar verdiklerini belirtti.

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Bunun için en doğru yerin Kazancı Mahallesi'ndeki "Atlı Konak' olduğunu dile getiren Yalım, şöyle konuştu:

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"Burası Boşnakların ilk göçtüğü yıllarda halk arasında 'Atlı Konak' olarak anılıyor. İnsanlar bu konağa atlarını bağlamış ve burada fırınlarını inşa ederek, sac altında Boşnak böreği pişirmiş. Biz de Atlı Konak'ta bu tarihi yeniden yaşatmak için böyle bir girişimde bulunduk. Boşnak kültürünün güzelliğini insanlara anlatmak istedik. Bosna'daki bu güzel kültürün yaygınlaştırılmasını ve tanıtılmasını istiyoruz. Biz burada Bosna Hersek atmosferi oluşturmaya çalışıyoruz. Arka fonda Boşnak müzikleri çalıyor."

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Haftada ortalama 50 tepsi börek ürettiklerini belirten Yalım, "Yaklaşık 3 ay önce açılmamıza rağmen çok fazla ilgi görüyoruz. Börekleri Boşnak kadınlar yapıyor. Normalde burada 6 kişi çalışıyoruz. Hafta sonları çalışan sayısı 15'e yükseliyor. Yarı zamanlı çalışanları Bursa Uludağ Üniversitesinde okuyan Boşnak öğrencilerden seçiyoruz." dedi.

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Börek açan Huriye Akşeker (56) de su, tuz ve unu karıştırıp hazırladıkları hamuru masalar üzerinde oklava kullanmadan açtıklarını, böreğin pişmesinin ise yarım saat sürdüğünü kaydetti. Akşeker, "Sırf bu kültürü yaşatmak için burada çalışıyorum. Normalde ev hanımıyım. Bosna'da yaşayan akrabalarımız var. Halen gidip görüşüyoruz. Böreği annelerimizden öğrendik, biz de evlatlarımıza aktarıyoruz" dedi.

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Börek yemek için İnegöl ilçesinden gelen Ayşen Kılıç ise "Bosna Hersek'e de gittim. Orada da bu lezzeti tattım. Bana göre hiçbir fark yok hatta buradaki daha güzel. Yapanların ellerine sağlık" diye konuştu.

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Fatma Kılıç, sık sık börek yemek için Atlı Konak'a geldiğini söyledi. Kendisinin de Boşnak olduğunu dile getiren Kılıç, "Kendi kültürüme ait bir parçayı burada bulmak beni mutlu ediyor" ifadesini kullandı.

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