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Haber Giriş: 10 Ocak 2020 - 15:59, /

Bitter Çikolata Günü'nü bu enfes tariflerle kutlamaya ne dersiniz?

Çikolatadan hiçbirimiz vazgeçemiyoruz. Hele ki bol kakaolu kaliteli bir bitter'e hayır diyebilecek çok fazla kişi olduğunu hiç sanmıyoruz. Üstelik antioksidan etkisi olduğu için de bitter çikolatayı gönül rahatlığıyla tüketiyoruz. Bitter çikolata tek başına çok lezzetli olduğu gibi pasta ve tatlılara da çok yakışıyor. Sizin için 10 Ocak Bitter Çikolata Günü'ne özel enfes tarifler derledik. Kutlu olsun!

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1Makaron tarifi

Makaron tarifi

Makaron bir Fransız tatlısı. Kahvenin ya da çayın yanında farklı bir lezzet arayanların son dönemdeki en popüler seçimlerinden biri haline geldi. Çıtır çıtır kıvamıyla acıbadem kurabiyesine benzeyen makaron, renkli görüntüsüyle de akılları başlardan alıyor. Siz de bu havalı tatlıyı evinizde yapıp misafirlerinize ikram etmek isterseniz, tarifimize hemen bir göz atın.

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2Profiterol tarifi

Profiterol tarifi

Birçok kişinin en sevdiği çikolatalı tatlıların başında gelir profiterol. Puf puf kabarık hamurların içindeki nefis pastacı kreması ve üzerine gezdirilmiş enfes çikolata sosuyla bu sevginin haksız olduğunu da söyleyemeyiz hani… Sizin için nefis bir ev yapımı profiterol tarifi hazırladık. İşte çok beğeneceğiniz nefis profiterol tarifi…

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3Marshmallow tatlısı (S’mores dip) tarifi

Marshmallow tatlısı (S’mores dip) tarifi

Marshmallow tatlısı diğer adıyla S’mores dip tarifi hem çok pratik hem de dilediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz marshmallow’lu bir tatlı. S’mores dip tadına bakan herkesi lezzetiyle büyülüyor. Yalnızca iki malzeme kullanarak 10 dakika içinde lezzetin doruklarına ulaşmak isteyenler için marshmallow tatlısı tarifimiz hemen aşağıda...

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4Narlı çikolata tarifi

Narlı çikolata tarifi

Kışın en güzel ve sağlıklı meyvelerinden biri olan narı tek başına yemeyi sevmiyorsanız, daha eğlenceli hale getirip tüketmeyi deneyin. Çok beğeneceğinizden eminiz. Üstelik çikolatalarınızı eritirken, narlarınızı ayıklarken çok eğleneceğiniz de kesin. Sevdiklerinizle birlikte bu gece bir çikolata yapım partisi vermeye ne dersiniz?

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6Şekersiz çikolatalı dondurma tarifi

Şekersiz çikolatalı dondurma tarifi

Çikolatalı dondurma 7'den 70'e herkesin çok sevdiği tatlıların başında gelir. Peki bu enfes lezzeti evde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik bu tarifte ilave şeker de bulunmuyor. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz...

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7Çikolatalı sufle tarifi

Çikolatalı sufle tarifi

Çikolatanın en güzel hali hangisidir diye sorsak muhtemelen çoğunluğun cevabı sufle olacaktır. Bitter çikolatayla lezzetlenen bu sufle fırından çıkar çıkmaz yeniyor, akışkan yapısı ve lezzetiyle kalpleri fethediyor. İşte bundan sonra pastanelerdeki suflelerin gözünüzden düşmesine neden olacak enfes bitter çikolatalı sufle tarifi...

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8Bitter çikolatalı kek tarifi

Bitter çikolatalı kek tarifi

Bitter çikolata sevenlerin bayılacağı bir tarif çünkü hem hamurunda hem de sosunda bitter çikolata bulunuyor. Lezzeti de görüntüsü de benzersiz olan bu keki tüm özel günlerde sofranızda bulundurmak isteyeceksiniz. İşte çocuk büyük fark etmeden herkesin bayılacağı bitter çikolatalı kek tarifi...

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9Çikolata kaplı muz tarifi

Çikolata kaplı muz tarifi

Az sayıda malzemeyle çok fazla uğraşmadan nefis bir tatlı yapmak isteyenler için çikolata kaplı muzları hazırladık. Tek yapmanız gereken bitter çikolatayı benmari usulü eritip muzları bu çikolatayla kaplayıp üzerini süslemek. Meyve yemeyen çocuklarınızın bile bayılacağı bu kolay ve pratik tarifi mutlaka deneyin.

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11Dondurmalı lokmalar tarifi

Dondurmalı lokmalar tarifi

Lezzetine hayran kalacağınız bir tarifimiz var. Üstelik yapılışı da çok kolay. Ancak biraz sabır istiyor çünkü tatlılarınızı bir müddet dondurucuda bekletmeniz gerekiyor. Fakat görüntüsü o kadar iştah açıcı ki sabretmek gerçekten çok zor oluyor. İşte bitter çikolatayla lezzetlenen dondurmalı lokmaların tarifi...

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12Kozalak pasta tarifi

Kozalak pasta tarifi

Kozalak pasta ile hem lezzetli hem de hızlı bir sunum yapabilirsiniz. Üstelik görüntüsü de çam kozalağına çok benzeyen bu tatlıyı pudra şekeri ve diğer renkli şekerlerle süsleyip, yılbaşı gibi özel günlerde servis edebilir, sofranızın ambiyansına uygun dekoratif bir lezzet elde edebilirsiniz. İşte kozalak pasta tarifi...

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13Bitter çikolatalı pasta tarifi

Bitter çikolatalı pasta tarifi

Bitter çikolata için duyduğumuz sevginin başı sonu yok. Hele ki bir de bu çikolata bir pastaya dönüşürse ortaya karşı koyulmaz bir lezzet çıkıyor. Sizin için çay saatlerinde misafirlerinize gururla servis edebileceğiniz nefis bir bitter çikolatalı pasta tarifi hazırladık. Çocukların da çok seveceği bu pastayı mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

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14İki malzemeli çıtır kurabiye tarifi

İki malzemeli çıtır kurabiye tarifi

Sadece iki malzemeyle nefis bir kurabiye yapabileceğinizi söylesek inanır mısınız? Muhtemelen inanmazsınız ama gerçek. Tek yapmanız gereken bitter çikolatalarınızı eritip mısır gevreğiyle karıştırmak, hepsi bu kadar! Çıtır çıtır bu tatlının en favori lezzetlerinizden biri olacağını kesinlikle söyleyebiliriz.

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