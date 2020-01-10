Haber Giriş: 10 Ocak 2020 - 15:59,
Bitter Çikolata Günü'nü bu enfes tariflerle kutlamaya ne dersiniz?
Çikolatadan hiçbirimiz vazgeçemiyoruz. Hele ki bol kakaolu kaliteli bir bitter'e hayır diyebilecek çok fazla kişi olduğunu hiç sanmıyoruz. Üstelik antioksidan etkisi olduğu için de bitter çikolatayı gönül rahatlığıyla tüketiyoruz. Bitter çikolata tek başına çok lezzetli olduğu gibi pasta ve tatlılara da çok yakışıyor. Sizin için 10 Ocak Bitter Çikolata Günü'ne özel enfes tarifler derledik. Kutlu olsun!
Makaron tarifi
Makaron bir Fransız tatlısı. Kahvenin ya da çayın yanında farklı bir lezzet arayanların son dönemdeki en popüler seçimlerinden biri haline geldi. Çıtır çıtır kıvamıyla acıbadem kurabiyesine benzeyen makaron, renkli görüntüsüyle de akılları başlardan alıyor. Siz de bu havalı tatlıyı evinizde yapıp misafirlerinize ikram etmek isterseniz, tarifimize hemen bir göz atın.
Profiterol tarifi
Birçok kişinin en sevdiği çikolatalı tatlıların başında gelir profiterol. Puf puf kabarık hamurların içindeki nefis pastacı kreması ve üzerine gezdirilmiş enfes çikolata sosuyla bu sevginin haksız olduğunu da söyleyemeyiz hani… Sizin için nefis bir ev yapımı profiterol tarifi hazırladık. İşte çok beğeneceğiniz nefis profiterol tarifi…
Marshmallow tatlısı (S’mores dip) tarifi
Marshmallow tatlısı diğer adıyla S’mores dip tarifi hem çok pratik hem de dilediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz marshmallow’lu bir tatlı. S’mores dip tadına bakan herkesi lezzetiyle büyülüyor. Yalnızca iki malzeme kullanarak 10 dakika içinde lezzetin doruklarına ulaşmak isteyenler için marshmallow tatlısı tarifimiz hemen aşağıda...
Narlı çikolata tarifi
Kışın en güzel ve sağlıklı meyvelerinden biri olan narı tek başına yemeyi sevmiyorsanız, daha eğlenceli hale getirip tüketmeyi deneyin. Çok beğeneceğinizden eminiz. Üstelik çikolatalarınızı eritirken, narlarınızı ayıklarken çok eğleneceğiniz de kesin. Sevdiklerinizle birlikte bu gece bir çikolata yapım partisi vermeye ne dersiniz?
Çikolatalı sufle tarifi
Çikolatanın en güzel hali hangisidir diye sorsak muhtemelen çoğunluğun cevabı sufle olacaktır. Bitter çikolatayla lezzetlenen bu sufle fırından çıkar çıkmaz yeniyor, akışkan yapısı ve lezzetiyle kalpleri fethediyor. İşte bundan sonra pastanelerdeki suflelerin gözünüzden düşmesine neden olacak enfes bitter çikolatalı sufle tarifi...
Bitter çikolatalı kek tarifi
Bitter çikolata sevenlerin bayılacağı bir tarif çünkü hem hamurunda hem de sosunda bitter çikolata bulunuyor. Lezzeti de görüntüsü de benzersiz olan bu keki tüm özel günlerde sofranızda bulundurmak isteyeceksiniz. İşte çocuk büyük fark etmeden herkesin bayılacağı bitter çikolatalı kek tarifi...
Çikolata kaplı muz tarifi
Az sayıda malzemeyle çok fazla uğraşmadan nefis bir tatlı yapmak isteyenler için çikolata kaplı muzları hazırladık. Tek yapmanız gereken bitter çikolatayı benmari usulü eritip muzları bu çikolatayla kaplayıp üzerini süslemek. Meyve yemeyen çocuklarınızın bile bayılacağı bu kolay ve pratik tarifi mutlaka deneyin.
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Dondurmalı lokmalar tarifi
Lezzetine hayran kalacağınız bir tarifimiz var. Üstelik yapılışı da çok kolay. Ancak biraz sabır istiyor çünkü tatlılarınızı bir müddet dondurucuda bekletmeniz gerekiyor. Fakat görüntüsü o kadar iştah açıcı ki sabretmek gerçekten çok zor oluyor. İşte bitter çikolatayla lezzetlenen dondurmalı lokmaların tarifi...
Kozalak pasta tarifi
Kozalak pasta ile hem lezzetli hem de hızlı bir sunum yapabilirsiniz. Üstelik görüntüsü de çam kozalağına çok benzeyen bu tatlıyı pudra şekeri ve diğer renkli şekerlerle süsleyip, yılbaşı gibi özel günlerde servis edebilir, sofranızın ambiyansına uygun dekoratif bir lezzet elde edebilirsiniz. İşte kozalak pasta tarifi...
Bitter çikolatalı pasta tarifi
Bitter çikolata için duyduğumuz sevginin başı sonu yok. Hele ki bir de bu çikolata bir pastaya dönüşürse ortaya karşı koyulmaz bir lezzet çıkıyor. Sizin için çay saatlerinde misafirlerinize gururla servis edebileceğiniz nefis bir bitter çikolatalı pasta tarifi hazırladık. Çocukların da çok seveceği bu pastayı mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
İki malzemeli çıtır kurabiye tarifi
Sadece iki malzemeyle nefis bir kurabiye yapabileceğinizi söylesek inanır mısınız? Muhtemelen inanmazsınız ama gerçek. Tek yapmanız gereken bitter çikolatalarınızı eritip mısır gevreğiyle karıştırmak, hepsi bu kadar! Çıtır çıtır bu tatlının en favori lezzetlerinizden biri olacağını kesinlikle söyleyebiliriz.
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