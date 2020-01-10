Bitter Çikolata Günü'nü bu enfes tariflerle kutlamaya ne dersiniz?

Bitter çikolatalı pasta tarifi Bitter çikolata için duyduğumuz sevginin başı sonu yok. Hele ki bir de bu çikolata bir pastaya dönüşürse ortaya karşı koyulmaz bir lezzet çıkıyor. Sizin için çay saatlerinde misafirlerinize gururla servis edebileceğiniz nefis bir bitter çikolatalı pasta tarifi hazırladık. Çocukların da çok seveceği bu pastayı mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...