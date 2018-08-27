Avrupa haritasını hiç böyle görmediniz

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Avrupa'da hangi ülkede en çok ne seviliyor, ne yeniyor? Cevabı bu haritada...
Fotoğraflar: Alamy
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Fotoğraflar: Alamy
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Yurtdışına çıktığınızda alışkın olduğunuz lezzetleri arayan, bildiği yemeklerden şaşmayan kişilerden misiniz, yoksa mümkün mertebe gittiği yerin yemeklerini tatmaya çabalayanlardan mı? Eğer ikinci gruptaysanız bu rehber çok işinize yarayacak.
Fotoğraflar: Alamy
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Culture Trip sitesi, Avrupa ülkelerinde yapılan Google aramalarından faydalanarak, her ülkenin en sevilen lezzetlerini bir haritada toplamış. Haritada Türkiye için döner var. Peki ya diğer ülkeler?
Fotoğraflar: Alamy
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Andora - Pa amb tomaquet
Pa amb tomaquet, kelime anlamı olarak domatesli ekmek demek. Ekmeğin üzerine domates sosu sürüldükten sonra zeytinyağı gezdirilip tuz serpiliyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Fransa - Boeuf Bourguignion
Fransa'nın çok zengin mutfağından bir örnek olan Boeuf Bourguignon, şarapta pişmiş dana etine verilen isim.
Fotoğraflar: Alamy
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Avusturya - Schnitzel
Avusturya'nın en popüler yemeği olan schnitzel için et incecik dövülüyor, sonra da çıtır çıtır olana kadar yağda kızartılıyor. Limon dilimleriyle servis ediliyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Bosna-Hersek - Cevapi
Cevabcici de denilen cevabi, bir et cenneti olan Bosna Hersek'in nefis köfteleri. Minik minik yapılıyor, yemeye doyum olmuyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Bulgaristan - Shkembe
Adından da anlaşılabileceği gibi, işkembe çorbasından bahsediyoruz. Bulgaristan'da çok sevilen bir lezzet işkembe.
Fotoğraflar: Alamy
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Polonya - Pierogi
Pierogi, içi et, mantar, peynir, ıspanak gibi maddelerle doldurulmuş bir hamur yemeği. Suda ya da fırında pişiyor. Bir nevi mantı demek mümkün.
Fotoğraflar: Alamy
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Danimarka - Frikadeller
Frikadeller, bir nevi köfte. Sokak lezzeti olarak tüketilebileceği gibi restoranlarda da yenebiliyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Çek Cumhuriyeti - Knedliky
Knedliky, Çek Cumhuriyeti'nde et yemeklerinin yanında tüketilen bir tür kabuksuz ekmek. Bu yumuşak ekmeğin, yemeğin suyuna banılarak yenmesi makbul.
Fotoğraflar: Alamy
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Estonya - Kiluvöileib
Estonya'nın bu ilginç isimli yemeği, tereyağlı ekmek dilimleri üzerine yerleştirilmiş hamsiler ve haşlanmış yumurta dilimlerinden oluşuyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Hollanda - Stamppot
Stamppot, Hollanda'nın meşhur gurme patates püresi. İçine çeşitli sebzeler, zeytin ya da sosis gibi malzemeler eklenebiliyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Finlandiya - Kaalikääryleet
Bir tür lahana sarması olan kaalikääryleet, domates sosunun içinde fırında pişiyor.
Fotoğraflar: Alamy
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İrlanda - Irish stew
Kuzu eti, havuç ve patatesle yapılan İrlanda yahnisinin içine meşhur Guinness birası da ekleniyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Belçika - Waffle
Belçika'nın çıtır çıtır waffle'ları, meyveyle de çikolata sosuyla da pudra şekeriyle de yenebiliyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Hırvatistan - Meso z tiblice
Kelime anlamı "ahşap varilden çıkma et" olan meso z tiblice, Hırvatistan'ın meşhur soğuk et ürünlerine verilen isim.
Fotoğraflar: Alamy
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İspanya - Paella
İçi deniz ürünleriyle dolu bir pilav olan paella, özel iki saplı sahanlarda pişiyor.
Fotoğraflar: Alamy
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İngiltere - Fish and chips
Balık ve patates kızartması, İngiltere deyince akla gelen ilk üç şeyden biri. Geleneksel olarak sirke ve tuzla tatlandırılarak tüketiliyor.
Fotoğraflar: Alamy
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İzlanda - Hakarl
Hakarl, İzlanda'da bolca tüketilen köpekbalığı etine verilen ad. Bu et, özel bir yöntemle fermente ediliyor ve 4-5 ay kadar kurutuluyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Kıbrıs - Hellim
Hellim, Kıbrıs'ın kuzeyinde de güneyinde de çok sevilen bir peynir. Izgarada pişirildikten sonra salataya da sandviçe de çok yakışıyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Yunanistan - Gyros
Yunanistan'ın döneri de diyebiliriz gyros için. Pidenin arasında kızarmış patates ve yoğurt sosuyla servis ediliyor genelde.
Fotoğraflar: Alamy
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Ukrayna - Borshch
Rusya'da da bol bol tüketilen bu çorbada ekşi krema ve dana eti bulunuyor. Çorba kırmızı rengini pancardan alıyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Letonya - Yahni
Letonya'nın en çok aranan yemeği bir tür yahni.
Fotoğraflar: Alamy
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İsveç - Köttbullar
IKEA sayesinde Türkiye'nin de tanıdığı köttbullar, marmelat ve patates püresi eşliğinde yenen İsveç köftesi.
Fotoğraflar: Alamy
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İtalya - Pizza
İtalya'da en çok aranan yemeğin pizza olması kimseyi şaşırtmasa gerek.
Fotoğraflar: Alamy
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Sırbistan - Pljeskavica
Sırbistan'da her yerde yiyebileceğiniz bu kocaman köfteler, yanında kızarmış patates ve soğanla servis ediliyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Litvanya - Cepelinai
Cepelinai'yi, dışı bulgur yerine patatesten yapılmış içli köfte olarak tanımlayabiliriz. Üzerine de çeşitli soslar ve dereotu serpiliyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Almanya - Spätzle
Bir tür makarna olan spätzle'ın özelliği, bol yumurta katılan akışkan hamuru. Bu makarna bıçakla kesilmek yerine özel süzgeçlerden geçirilerek son şeklini alıyor ve tencerede haşlanıyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Romanya - Mititei
Mici de denilen mititei, Romanya'nın meşhur köftesi. Dana ya da kuzu etinden yapılıyor ve ızgarada pişiriliyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Macaristan - Goulash
Macarların meşhur yemeği gulaş, dana etinden yapılan sulu bir yahni.
Fotoğraflar: Alamy
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İskoçya - Haggis
Bir nevi mumbar dolması da denebilir haggis için. İşkembe zarının içine, bulgur, üzüm, fıstık, ince doğranmış sakatatlar ve bol baharatlı karışım dolduruluyor. Patates ve şalgamla servis ediliyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Slovakya - Halusky
Slovak yemeği halusky, patatesli hamurdan yapılan bir tür mantı. İtalyanların gnocchi'sine benziyor. Üzerine koyun peyniri ekleniyor ve pastırma parçaları serpiliyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Arnavutluk - Chumlek
Chumlek kelimesi size de "çömlek"i çağrıştırıyor, değil mi? Bu Arnavut yemeğini basitçe, güveçte pişmiş soğanlı etli yahni olarak tarif edebiliriz.
Fotoğraflar: Alamy
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Slovenya - Prsut
Prsut, Slovenya'da ve bölge ülkelerde tüketilen, bir nevi füme et. İnce ince dilimlenerek yeniyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Makedonya - Tavce gravce
Tavce gravce, Makedonya'nın çömlekte pişmiş kuru fasulye yemeğine verilen ad. İçine zaman zaman sucuk benzeri şarküteri ürünleri de koyuluyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Malta - Lampuki böreği
Lambuka balığıyla yapılan bu börek, Malta'nın kültürünün çeşitliliğini ve tarihini sembolize ediyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Moldova - Mamaliga
Sarı mısır unundan yapılan püre benzeri bir yemek olan mamaliga, Romanya'da da sıkça tüketiliyor.
Fotoğraflar: Alamy
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İsviçre - Peynirli fondü
Erimiş peynirin en güzel hali olan fondü, İsviçre'de milli yemek muamelesi görüyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Portekiz - Bacalhau
Bacalhau, Portekizcede morina balığına verilen isim. Portekiz'de bu balık, çok farklı şekillerde pişirildiği gibi ayrıca tuzlanıp kurutuluyor da.
Fotoğraflar: Alamy
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Rusya – Pelmeni
Kısaca Rus mantısı diye özetleyebileceğimiz pelmeni, suda haşlanarak pişiriliyor. Bizim mantımız gibi yoğurt veya ekşi kremayla da sade de yenebiliyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Monako - Stocafi
Morina balığı, domates ve siyah zeytinle yapılan stocafi, haşlanmış patatesle birlikte servis ediliyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Norveç - Fiskesuppe
Kelime karşılığı "balık çorbası" olan fiskesuppe'nin içine krema ve çeşitli sebzeler de ekleniyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Lihtenştayn - Hafalaab
Hafalaab, buğday unu ve mısır unundan yapılan bir tür mantı yemeği.
Fotoğraflar: Alamy
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San Marino - Torta tre monti
Arasına çikolata sürülmüş ince gofret dilimlerinden oluşan bu pasta, San Marino'da çok fazla tüketiliyor.