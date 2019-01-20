Arkadaşı hastalanınca hayatı değişti, 45 yıldır bu işi yapıyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
En eski göçmen tatlılarından biri olan akıtma, yaygın olarak bilinen adıyla krep, son yıllarda çok daha fazla sevilmeye başlandı. Kullandığınız malzemelere göre, krepler lezzetli bir ara sıcak, tatlı veya doyurucu bir yemek olarak servis edilebiliyor. Peki, krep nasıl yapılır, krep yapımının püf noktaları neler? İşte, püf noktalarıyla krep tarifi
Kıbrıs tatlısı, adını aldığı Kıbrıs’tan sonra Türkiye çapında nam saldı. Cevizle lezzetlenen kekin üzeri önce krema ardından Hindistan ceviziyle kaplanıyor. Peki, Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte pratik Kıbrıs tatlısı tarifi