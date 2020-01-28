Akdeniz'in doğal güzelliklerle dolu şehri Osmaniye'den nefis yemek tarifleri

İçli köfte tarifi İçli köfte hem ülkemizin birçok şehrinde hem de Ortadoğu’da mutfaklarda yer alan benzersiz bir tat. Bu seferki tarifimiz Osmaniye usulü bir içli köfte. Şekli biraz daha ince uzun olan Osmaniye usulü içli köftenin malzemeleri ve yapılış aşamaları ise bildiğinizden çok farklı değil. Sizin için bu enfes köftenin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda tek tek sıraladık. Tek yapmanız gereken mutfağa girip kolları sıvamak. Afiyet olsun…