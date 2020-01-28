Akdeniz'in doğal güzelliklerle dolu şehri Osmaniye'den nefis yemek tarifleri
Uzun zamandır il olmasına rağmen birçok kişinin halen "Adana'nın ilçesi" diye bildiği Osmaniye, doğal güzelliklerinin yanı sıra nefis yemekleriyle de göz dolduruyor. Sizin için Osmaniye'nin en meşhur lezzetlerinden birkaçını derleyelim dedik. Özellikle kömbesinin lezzetine doyum olmayan Osmaniye'ye yolunuz düştüğünde, bu yemekleri yemeden dönmemeniz menfaatiniz icabıdır. İşte enfes Osmaniye yemeklerimiz...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İçli köfte tarifi
İçli köfte hem ülkemizin birçok şehrinde hem de Ortadoğu’da mutfaklarda yer alan benzersiz bir tat. Bu seferki tarifimiz Osmaniye usulü bir içli köfte. Şekli biraz daha ince uzun olan Osmaniye usulü içli köftenin malzemeleri ve yapılış aşamaları ise bildiğinizden çok farklı değil. Sizin için bu enfes köftenin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda tek tek sıraladık. Tek yapmanız gereken mutfağa girip kolları sıvamak. Afiyet olsun…
Sac kömbesi, Osmaniye mutfağına ait enfes bir börek. Adını odun ateşinde pişirildiğinde tepsinin üzerine kapatılan sacdan alıyor. Ancak siz evinizdeki fırında üzerini örtmeden de bu böreği yapabilirsiniz. İşte nefis kıymalı harcıyla, el açması yufkasıyla her yiyenin damağını çatlatacak nefis sac kömbesi tarifimiz…
3
Bayram kömbesi tarifi
Osmaniye’de Ramazan Bayramlarında misafirlere ikram edildiği için “bayram kömbesi” olarak adlandırılan bu kurabiye aynı zamanda kentte pastanelerde de kolayca bulunabiliyor. Genellikle kadınların bir araya gelip imece usulü hazırladıkları bayram kömbesini siz de evinizde yapabilirsiniz. Aşağıdaki malzemelerin büyük miktarlarda bayram kömbesi yapmak isteyenler için olduğunu da belirtelim. İşte bayram kömbesi tarifimiz…
Toğga çorbası, Anadolu’nun birçok yerinde karşımıza çıkan nohutlu ve buğdaylı çorbaların Osmaniye mutfağındaki versiyonu. Osmaniye’de toğga çorbasına yoğurt ve ıspanak da konuyor ve ortaya özellikle kış ayları için çok doyurucu ve besleyici bir çorba çıkıyor. Siz de bu lezzeti sofranızda misafir etmek isterseniz, toğga çorbasının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Amanos Dağları üzerinde bulunan Zorkun, Çukurova bölgesinin ve Osmaniye’nin en büyük yaylası. Zorkun tava da adını bu yayladan alıyor ve tahmin edebileceğiniz üzere Osmaniye mutfağına ait bir yemek. Bol sarımsaklı lezzetiyle nefis bir et yemeği olan Zorkun tava, kısa sürede yapılabilmesiyle de favorileriniz arasına girmeye hak kazanıyor. Sözü daha fazla uzatmayalım ve zorkun tavanın malzemelerine ve yapılış aşamalarına geçelim. Şimdiden elinize sağlık…
Mercimekli köfte çay saatlerinden meze sofralarına her ortamda zevkle tüketilen, nefis lezzetlerimizin başında geliyor. Türkiye’nin farklı yörelerinde farklı şekillerde yapılabilen mercimekli köfte için biz bu kez Osmaniye’den bir tarif derledik. Lezzetine bir kez daha hayran olacağınız mercimekli köftenin yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık diyelim…