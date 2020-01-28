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Atıştırmalık Tarifleri
Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:32,Son Güncelleme:/

Mercimekli köfte tarifi

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Mercimekli köfte tarifi

Mercimekli köfte çay saatlerinden meze sofralarına her ortamda zevkle tüketilen, nefis lezzetlerimizin başında geliyor. Türkiye’nin farklı yörelerinde farklı şekillerde yapılabilen mercimekli köfte için biz bu kez Osmaniye’den bir tarif derledik. Lezzetine bir kez daha hayran olacağınız mercimekli köftenin yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık diyelim…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 2 su bardağı bulgur
  • 2 su bardağı kırmızı mercimek
  • 3 su bardağı su
  • 1 adet kuru soğan
  • Sıvı yağ
  • Domates salçası
  • Kimyon
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Tuz
  • Yarım demet maydanoz

Hazırlanışı

Mercimekleri tencereye alıp 3 su bardağı suda haşlayın.

Lapa haline gelen mercimeklere bulguru ilave edin.

Bulgur suyu çekince malzemeyi geniş bir tepsiye alıp soğumasını bekleyin.

Bu esnada soğanı incecik doğrayın.

Sıvı yağda kavurun.

Üzerine salçayı, tuzu ve pul biberi ekleyip kısa bir süre daha kavurup ocaktan alın.

Soğanı mercimeklere ekleyip elinizle yoğurun.

Maydanozları da incecik kıyıp mercimeklere ekleyin.

Elinizi ıslatıp köftelere ceviz büyüklüğünde şekil verin.

Marul ve limon dilimleriyle servis edin. Afiyet olsun…

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