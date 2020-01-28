Toğga çorbası tarifi
Toğga çorbası, Anadolu’nun birçok yerinde karşımıza çıkan nohutlu ve buğdaylı çorbaların Osmaniye mutfağındaki versiyonu. Osmaniye’de toğga çorbasına yoğurt ve ıspanak da konuyor ve ortaya özellikle kış ayları için çok doyurucu ve besleyici bir çorba çıkıyor. Siz de bu lezzeti sofranızda misafir etmek isterseniz, toğga çorbasının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 1 kilogram yoğurt
- 1 su bardağı dövme
- 1 çay bardağı nohut
- 500 gram ıspanak
- 1 demet nane
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı kaynamış su
Hazırlanışı
Nohudu 8-10 saat önceden ılık suya koyup bekletin.
Dövme ve nohudu güzelce haşlayın.
Bu esnada nane ve ıspanakları doğrayıp kenara alın.
Yoğurt, yumurta ve unu iyice çırpın.
Bir başka tencereye aktarıp kesilmemesi için hızla karıştırarak kaynatın.
Kaynayan yoğurda nohut ve dövmeyi de ekleyip 10 dakika daha pişirin.
Çorbaya önce nane yapraklarını, naneler hafif sarardıktan sonra da ıspanakları ilave edin.
Son olarak çorbayı ateşten almadan önce 2 su bardağı kaynamış suyu ve tuzu da ekleyin.
Bir taşım daha kaynattığınız çorbayı sıcak servis edin. Afiyet olsun…