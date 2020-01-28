Toğga çorbası tarifi

Nohudu 8-10 saat önceden ılık suya koyup bekletin.

Dövme ve nohudu güzelce haşlayın.

Bu esnada nane ve ıspanakları doğrayıp kenara alın.

Yoğurt, yumurta ve unu iyice çırpın.

Bir başka tencereye aktarıp kesilmemesi için hızla karıştırarak kaynatın.

Kaynayan yoğurda nohut ve dövmeyi de ekleyip 10 dakika daha pişirin.

Çorbaya önce nane yapraklarını, naneler hafif sarardıktan sonra da ıspanakları ilave edin.

Son olarak çorbayı ateşten almadan önce 2 su bardağı kaynamış suyu ve tuzu da ekleyin.

Bir taşım daha kaynattığınız çorbayı sıcak servis edin. Afiyet olsun…