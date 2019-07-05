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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
DHA
05 Temmuz 2019 - 13:50,

Adana'da bir usta yaptı... Amerikalıların yedikçe yiyesi geliyor

Adana’da kuşbaşı halinde pişirilen etin çabuk kuruduğunu savunan kebap ustası Fatih Cavlak, koyunun sırt bölümünden elde ettiği büyük parça et ve iç yağıyla hazırladığı tarife ’kartalbaşı’ adını verdi.

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Adana’da kuşbaşı halinde pişirilen etin çabuk kuruduğunu savunan kebap ustası Fatih Cavlak, koyunun sırt bölümünden elde ettiği büyük parça et ve iç yağıyla hazırladığı tarife ’kartalbaşı’ adını verdi.

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Cavlak, turistlerin yanı sıra aralarında İncirlik Hava Üssü’nde görevli ABD’li askerlerin de bulunduğu dana steak sevenlerin, kartalbaşına daha çok ilgi gösterdiğini kaydetti.

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Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı Mahallesi’nde lezzet sokak olarak da anılan 1000 Sokakta kebapçılık yapan Fatih Cavlak, bir porsiyon kartalbaşının özel üretilmiş kalın şişte 900 gram ağırlığında 3 parça halinde sunuyor.

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Bu sunumu kendi damak tadına göre hazırladığını belirten Cavlak, lezzet peşinde koşanların mutlaka lokantasına gelerek bu lezzeti tattığını kaydetti.

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Cavlak, "Tikeler büyük oldukça hoşuma gidiyor. Isırdığım zaman tüm suyu ağzıma, çeneme kadar gidiyor. Ağzınızda dağılan su zaten lezzeti veren. Küçük parçalarla et olmuyor, kuruyor. Kauçuk gibi geliyor. Suyu kuruduğu zaman et yenmez" dedi.

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Siirt’ten getirttikleri koyunların sırt tarafından elde edilen et ve yağlarla kartalbaşının hazırladığını kaydeden Cavlak, lezzetin detaylarını şöyle anlattı:

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"Siirt’in koyunları etli ve yağını toparlamış olduğu için bu hayvanları tercih ediyorum. Pişirirken et kendi yağıyla kavruluyor."

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"Ateş düşük olmalı ki içine kadar işlemeli. Pişirim süresi 30-45 dakika sürüyor. Adana’da bu büyüklükte et pişirilmiyor. Merak edenler geliyor, pişirme aşamasını da ilgiyle izliyor. Çekimler yapıyorlar."

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"Porsiyonu 900 gram olduğu için yemekte biraz zorlanıyorlar tabii. İncirlik Hava Üssü’nden gelen ABD’li asker çok fazla. Onlar için dana biftek bulunduruyorum ama onlar kartal başını yedikçe yiyesi geliyor. Zaten onların kültüründe küçük değil büyük et var. Dananın her ne kadar daha sağlıklı olduğu söylense de koyun eti daha lezzetli."

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Cavlak, 3 parçadan oluşan 900 gramlık kartalbaşı şişinin 120 TL’ye satıldığını sözlerine ekledi.

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Fotoğraf: Alamy /

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