200 yıllık mayadan geleneksel ekmek üretiyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kerevit veya tatlı su ıstakozu için karidesin büyük amcası, ıstakozun yeğeni diyebiliriz. Adını çok duymamış olsanız bile, kereviti bulamayacağınız balıkçı neredeyse yok. Çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz bu deniz canlısı ile hem çok lezzetli yemekler yapacak, hem de çok gösterişli sofralar kurarak misafirlerinizi mest edeceksiniz. Kerevit nasıl pişirilir? Kerevit nasıl temizlenir? Kerevit pişirirken nelere dikkat edilmeli? Merak ettiğiniz bu noktaların cevapları, bütün detayları ile aşağıda…
Rus Çarı II. Aleksandr tarafından 141 yıl önce Kars'a yerleştirilen Malakanların yaptığı ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan Malakan peyniri yeniden üretilip sofralara sunulmaya başlandı.