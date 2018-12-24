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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
24 Aralık 2018 - 12:31,

200 yıllık mayadan geleneksel ekmek üretiyorlar

Bursa’da, 1890’dan günümüze ekmek üreten ailenin temsilcisi Hakan Doğan, 2 asırlık mayadan geleneksel ekmek üretiyor.

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Merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesinde unlu mamuller üzerine iş yeri bulunan Hakan Doğan, 2 asırlık mayadan ekmek üretiyor.

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Ailesinin 1890’dan beri ekmek üretimi gerçekleştirdiğini ve kullandıkları mayanın da 2 asırlık maya olup, Gümüşhane’nin Çiçekli köyünden getirildiğini belirten Hakan Doğan, "Yaklaşık 130 yıldır ekmek üreten ailenin en küçük ferdiyim. Ailem 1890’da ekmek üretmeye başlamış. Ekmek üretiminde eski usulleri tamamen bilen bir ailede yetiştim. Herkes yeni yeni ekşi mayalı ekmekler yapmaya başlarken, biz de tekrar eskiye, atalarımızın yaptığı ekmeğe geri dönüş yaptık. Bunun için de en eski mayayı araştırıp, Gümüşhane’de Çiçekli köyünde bulduk. Yaklaşık 2 asırlık maya. Bu maya ile ekmeklerimizi üretiyoruz. Bu geleneksel ekmeklerde ekşi maya kullanıyoruz ve yaklaşık 24 saat fermente oluyor" diye konuştu.

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Ürettikleri ekmeklerde de geleneksel buğday kullandıklarını belirten üretici, "Bu geleneksel ekmeklerde aynı zamanda geleneksel buğdayları tercih ediyoruz. Bizde yaklaşık 42 çeşit ekmek var. Yerli buğdayları tercih ediyoruz. Gerçi diğer ekmeklerimizde de yörelerine göre buğdayları seçiyoruz ama bunlarda özellikle atalık buğdayların olmasını istiyoruz. Onun da ayrı lezzeti, dokusu olduğunu bildiğimizden onları daha çok tercih ediyoruz ve ekşi mayaya da çok ciddi manada yakışıyor. Fırından çıktığında buram buram Anadolu kokuyor. Beyaz ekmekten ziyade, bu tarz ekmekler tercih ediliyor. Eskiden çok az üretiyorduk. Şimdi üretimimizin çoğunu bu tipteki ekmeklere kaydırdık. Bu ekmekle ilgili de oldukça yoğun bir talep var" ifadelerini kullandı.

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İşyerinden sürekli alışveriş yaptığını ve ekşi mayalı ekmeğin çok lezzetli olduğunu belirten Serkan Tan da "Oğlumla sabahları geliyoruz buraya. İki asırdır ürettikleri ekşi mayalı ekmekleri var. Çok farklı bir tat ve aroması var. Herkese tavsiye ederim bu ekmeği. Gerçekten çok güzel bir ekmek" sözlerini kullandı.

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