Evinizde gibi hissedeceğiniz en iyi butik kafeler
Bu soğuk havalarda evden dışarı çıkmak istemeyebilirsiniz. Ancak bu mekanlarda evinizde gibi hissedeceğinizden eminiz. İşte İstanbul'un en gözde butik mekanları...
İstanbul'un en hip semtlerinde sayısı giderek artan butik kafeler sayesinde kış aylarını keyifli ve hoş bir atmosferde geçirmek mümkün. Butik kafelerde ister bütün gün boyunca kitap okuyun isterseniz de lezzetli içecekler eşliğinde tüm gün bilgisayarınızın başında işlerinizi halledin. Rahat ve konfor dolu bu cafelerde zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz.
İşte şehrin en iddialı butik kafeleri
1. FiLBooks - Karaköy
Karaköy'ün en iyi butik kafeleri arasında bulunan FiLBooks'un en önemli teması kitaplar. Mekan zevkli dekorasyonu ile adeta minik bir kütüphaneyi andırıyor. Cafe içerisinde her köşebaşında değişik kitap seçenekleri ile karşılaşabilir ve kahve eşliğinde dilediğiniz kitabı seçerek okumaya başlayabilirsiniz.
2. Dem Karaköy
Bir diğer Karaköy mekanı ise çay tiryakilerinin uğrak noktası olan Dem. Mekanda yaklaşık 60'a yakın çay çeşidi var. Çay yanında cheesecake çeşitlerine şans vermeyi sakın unutmayın.
3. Pastel Patisserie & Bakery - Bebek
Bebek semtinin en hoş atmosferli cafelerinden biri olan Pastel, kahvaltı seçenekleri, zengin tatlı çeşitleri ve sandviç çeşitleri ile uğranması gereken mekanlardan biri. Mekanın kahveleri de tatlıları kadar lezzetli.
4. 180 Derece Coffee Bakery - Moda
Moda'nın en trend mekanlarından biri olan 180 Derece Coffee Bakery, kahvaltı ve tatlı krizlerine net bir çözüm sunuyor. Geniş kahvaltı seçkisi, birbirinden lezzetli tatlıları ve kahve çeşitleri ile mekan keyifli anlar vadediyor.
5. La Patisserie Lune - Nişantaşı
Nişantaşı'nın en şık butik kafeleri arasına girmeyi başaran La Patisserie Lune, geleneksel kahvaltı seçeneklerinin yanında avokadolu tost ve eggs benedict gibi orijinal tarifleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Kafe ayrıca en iddialı çay çeşitlerini deneyebileceğiniz seçeneklere de sahip.
6. Mavra Galata
Mavra, Galata semtinin medar-ı iftiharı olan mekanları arasında. Mavra'da kahvaltı adına her zevke hitap eden menüler bulmak mümkün. Salata ve atıştırmalık çeşitleri de özel seçenekleri ile dikkat çekiyor.
7. Arada Cafe - Tophane
Türk, dünya ve Lübnan mutfağından lezzetler barındıran Arada Cafe, Tophane'de yer alıyor. Menüde kahvaltı tabaklarının yanında Lübnan usulü falafel, humus ve börek çeşitlerini de bulabileceğiniz konsept mekanda kendinize Ortadoğu lezzetleriyle bezenmiş bir ziyafet çekebilirsiniz.
8. İstisna Tatlar - Moda
Adı ile müsemma olan İstisna Tatlar, istisna lezzetlerin yegane adreslerinden biri. Kahve ve kahvaltı konusunda ihtisas yapmış olan bu mekana uğrayarak istisna tatların keyfine varın.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle