Evinizde gibi hissedeceğiniz en iyi butik kafeler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
02.01.2016 - 13:37, Son Güncelleme:

Evinizde gibi hissedeceğiniz en iyi butik kafeler

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Evinizde gibi hissedeceğiniz en iyi butik kafeler

Bu soğuk havalarda evden dışarı çıkmak istemeyebilirsiniz. Ancak bu mekanlarda evinizde gibi hissedeceğinizden eminiz. İşte İstanbul'un en gözde butik mekanları...

İstanbul'un en hip semtlerinde sayısı giderek artan butik kafeler sayesinde kış aylarını keyifli ve hoş bir atmosferde geçirmek mümkün. Butik kafelerde ister bütün gün boyunca kitap okuyun isterseniz de lezzetli içecekler eşliğinde tüm gün bilgisayarınızın başında işlerinizi halledin. Rahat ve konfor dolu bu cafelerde zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz.

İşte şehrin en iddialı butik kafeleri

1. FiLBooks - Karaköy

Karaköy'ün en iyi butik kafeleri arasında bulunan FiLBooks'un en önemli teması kitaplar. Mekan zevkli dekorasyonu ile adeta minik bir kütüphaneyi andırıyor. Cafe içerisinde her köşebaşında değişik kitap seçenekleri ile karşılaşabilir ve kahve eşliğinde dilediğiniz kitabı seçerek okumaya başlayabilirsiniz.

2. Dem Karaköy

Bir diğer Karaköy mekanı ise çay tiryakilerinin uğrak noktası olan Dem. Mekanda yaklaşık 60'a yakın çay çeşidi var. Çay yanında cheesecake çeşitlerine şans vermeyi sakın unutmayın.

Evinizde gibi hissedeceğiniz en iyi butik kafeler

3. Pastel Patisserie & Bakery - Bebek

Bebek semtinin en hoş atmosferli cafelerinden biri olan Pastel, kahvaltı seçenekleri, zengin tatlı çeşitleri ve sandviç çeşitleri ile uğranması gereken mekanlardan biri. Mekanın kahveleri de tatlıları kadar lezzetli.

4. 180 Derece Coffee Bakery - Moda

Moda'nın en trend mekanlarından biri olan 180 Derece Coffee Bakery, kahvaltı ve tatlı krizlerine net bir çözüm sunuyor. Geniş kahvaltı seçkisi, birbirinden lezzetli tatlıları ve kahve çeşitleri ile mekan keyifli anlar vadediyor.

5. La Patisserie Lune - Nişantaşı

Nişantaşı'nın en şık butik kafeleri arasına girmeyi başaran La Patisserie Lune, geleneksel kahvaltı seçeneklerinin yanında avokadolu tost ve eggs benedict gibi orijinal tarifleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Kafe ayrıca en iddialı çay çeşitlerini deneyebileceğiniz seçeneklere de sahip.

Evinizde gibi hissedeceğiniz en iyi butik kafeler

6. Mavra Galata

Mavra, Galata semtinin medar-ı iftiharı olan mekanları arasında. Mavra'da kahvaltı adına her zevke hitap eden menüler bulmak mümkün. Salata ve atıştırmalık çeşitleri de özel seçenekleri ile dikkat çekiyor.

7. Arada Cafe - Tophane

Türk, dünya ve Lübnan mutfağından lezzetler barındıran Arada Cafe, Tophane'de yer alıyor. Menüde kahvaltı tabaklarının yanında Lübnan usulü falafel, humus ve börek çeşitlerini de bulabileceğiniz konsept mekanda kendinize Ortadoğu lezzetleriyle bezenmiş bir ziyafet çekebilirsiniz.

8. İstisna Tatlar - Moda

Adı ile müsemma olan İstisna Tatlar, istisna lezzetlerin yegane adreslerinden biri. Kahve ve kahvaltı konusunda ihtisas yapmış olan bu mekana uğrayarak istisna tatların keyfine varın.

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