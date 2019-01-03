Evde Mersin usulü tantuni nasıl yapılır? İşte tarifi ve püf noktaları
Mersin’in benzersiz yöresel lezzeti tantuni son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanında karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle sokak lezzeti sevenlerin bir numaralı adresi olan tantuniyi evde yapıp gönül rahatlığıyla yemek istiyor olabilirsiniz. Bunun için içeriğimiz size çok yardımcı olacak. Tantuni yapımının temel püf noktalarıyla tarifini bir araya getirdiğimiz bu yazıda “Tantuni nasıl yapılır?” diye soranlar tüm yanıtları bulabilir.
Bir tantunicide, tantuninin nasıl yapıldığını izlediyseniz, muhtemelen dikkatinizi çeken ilk şey sac ocağının başındaki kişinin tantunilerin üzerine zaman zaman biraz su döküyor olmasıdır. Su ya da et suyuyla yapılan bu işlemin sebebi hem sacın çok fazla ısınmasını önlemek hem de tantuniyi içine koyacağınız ekmeğin ya da lavaşın nemlenmesini ve daha kolay şekillenmesini sağlamaktır. Siz de bu etkiyi evde tantuni yaparken aynı şekilde tavaya ara sıra su ekleyerek elde edebilirsiniz.
Tantuni yaparken dinlenmiş et kullandığınız takdirde daha yumuşak bir sonuç elde edebilirsiniz. Tantunileri pişirdiğiniz yağın içine biraz da kırmızı toz biber eklediğinizde hem daha iştah açıcı bir görüntü hem de daha doyumsuz bir lezzet elde etmeniz mümkün.
Yağ demişken, tantuninin hasının pamuk yağı ile yapıldığını da hatırlatalım.
Peki evde tantuni yapacaksanız hangi malzemelere ihtiyacınız olacak?
300 gram dana antrikot
1 adet orta boy kuru soğan
2 adet küçük boy domates
2 adet orta boy yeşil biber
2 yemek kaşığı pamuk yağı
Çeyrek çay kaşığı tuz
Çeyrek çay kaşığı sumak
Çeyrek demet maydanoz
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1,5 su bardağı su
1 adet beyaz ekmek ya da 2 adet lavaş
1 orta boy limon
Acı biber turşusu
Antrikotunuzu yağlı kısımlarını temizleyip küçük küpler halinde doğrayın. Üzerini geçecek kadar soğuk suyla birlikte tencereye alın. Suyunu çekene kadar haşlayın.
Wok tavanızı ocakta kızdırıp 2 yemek kaşığı yağı ve haşlanmış etleri tavaya alın. Kırmızı toz biberi ekleyin. Ara ara tavaya su ilave ederek etlerinizi iyice pişirin. Etler suyunu çekince çekirdeklerini temizlediğiniz yeşil biberleri tavaya ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Ekmekleri ya da lavaşları etlerin üzerine bastırarak yağını ve buharını çekmesini sağlayın. Ekmekleri bir kenara alın. Kabuklarını soyup küp küp doğradığınız domatesleri etlere ekleyin. Karıştırarak kısa bir süre daha pişirin. Domatesler de pişince tüm harcı ekmeklerin arasına yerleştirin ya da lavaşın üzerine koyup dürüm haline getirin.
Tantuninizi sumaklı soğan salatasıyla ya da ince kıyılmış maydanozla ve acı biber turşusuyla servis edebilirsiniz. Arzu ederseniz tantuniye limon sıkarak da yiyebilirsiniz.
ET PİŞİRİRKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK DÖRT PÜF NOKTASI
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