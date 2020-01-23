Et sote tarifi
Akşam yemeğinde lokum gibi yumuşacık et soteye kim hayır der ki! Bir de pilav eşliğinde servis edilince lezzetine doyum olmuyor. Ayrıca hazırlaması da çok kolay. Sofralarınızı şölene dönüştürmek isterseniz, işte et sotenin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 500 gram sotelik et
- 1 adet soğan
- 2 adet domates
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 su bardağı su
- 2 adet sivri biber
- Karabiber
- Tuz
- Kekik
Hazırlanışı
Soğanı ince ince doğrayın.
Tavayı ocağa alın ve yağı kızdırın.
Soğanı tavaya ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.
Biberi de doğrayıp tavaya ilave edin.
Ardından eti ekleyip ara ara karıştırarak soteleyin.
Domatesleri soyup küp küp doğrayın ve etin üzerine ekleyin.
Tuz, kekik ve karabiberi de ilave edip karıştırın.
Yaklaşık 2 su bardağı su ekleyip kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.
Afiyet olsun...