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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Elbasan tava tarifi
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Elbasan tava tarifi

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Elbasan tava tarifi

Kökeni Osmanlı saray mutfağına dayanan bir lezzet elbasan tava. Adını bugün Arnavutluk sınırları içinde bulunan Elbasan şehrinden alıyor. Kuzu eti ve yoğurt sosu bir araya geliyor ve fırınlanıyor ve ortaya kimsenin karşı koyamayacağı bir lezzet çıkıyor. Sizin için elbasan tavanın malzemeleri ve yapılışını araştırdık. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz elbasan tavanın tarifi…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 800 gram kuzu kol
  • 10 adet arpacık soğan
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 3 adet yumurta sarısı
  • 3/4 su bardağı un
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı biber

Terbiyesi için:

  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 3 adet yumurta sarısı
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay bardağı su

Hazırlanışı

Tereyağını ve sıvı yağı bir tencereye alıp kızdırın.

Etleri tencereye ekleyip mühürleyin.

Etlere arpacık soğanları ilave edip 2-3 dakika soteleyin.

Tuzunu ve üzerini geçecek kadar sıcak suyu da ekleyip kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.

Bu esnada yoğurt, yumurta sarısı, un ve suyu karıştırıp sos kıvamına getirin.

Tuz ve karabiber ekleyin.

Pişen et ve soğanları tencereden alıp fırın kabına dizin.

Üzerine yoğurtlu sosu gezdirip yemeğinizi 180 derecede önceden ısıtılmış fırına verin.

Üzeri kızarana kadar 25 dakika kadar fırınladığınız yemeğinizi soğutmadan sipariş edin.

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Fotoğraf: Alamy
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