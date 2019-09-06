Elbasan tava tarifi

Kökeni Osmanlı saray mutfağına dayanan bir lezzet elbasan tava. Adını bugün Arnavutluk sınırları içinde bulunan Elbasan şehrinden alıyor. Kuzu eti ve yoğurt sosu bir araya geliyor ve fırınlanıyor ve ortaya kimsenin karşı koyamayacağı bir lezzet çıkıyor. Sizin için elbasan tavanın malzemeleri ve yapılışını araştırdık. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz elbasan tavanın tarifi…
Terbiyesi için:
Tereyağını ve sıvı yağı bir tencereye alıp kızdırın.
Etleri tencereye ekleyip mühürleyin.
Etlere arpacık soğanları ilave edip 2-3 dakika soteleyin.
Tuzunu ve üzerini geçecek kadar sıcak suyu da ekleyip kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.
Bu esnada yoğurt, yumurta sarısı, un ve suyu karıştırıp sos kıvamına getirin.
Tuz ve karabiber ekleyin.
Pişen et ve soğanları tencereden alıp fırın kabına dizin.
Üzerine yoğurtlu sosu gezdirip yemeğinizi 180 derecede önceden ısıtılmış fırına verin.
Üzeri kızarana kadar 25 dakika kadar fırınladığınız yemeğinizi soğutmadan sipariş edin.