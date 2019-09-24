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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Dana yanağı tarifi
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Dana yanağı tarifi

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Dana yanağı tarifi

Son dönemin en popüler yemek trendlerinden biri hayvanların burunlarından kuyruklarına tüm yenebilir parçalarının tüketilmesi. Dana etinin en lezzetli parçalarından biri olan dana yanağı da bu trende uygun olarak son dönemde oldukça popüler oldu. Fırında uzun saatler boyunca pişen dana yanağı ortaya karşı konulmaz bir lezzet çıkarıyor. İşte malzemeleri ve tarifi...

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 kilogram dana yanağı
  • 100 gram un
  • 150 gram havuç
  • 350 gram soğan
  • 150 gram kereviz sapı
  • 1 adet defne yaprağı
  • 20 gram domates salçası
  • 2 dal biberiye
  • 2 dal kekik
  • 2 litre tavuk suyu
  • 1 litre et suyu
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı

Yanakların kalın sinirlerini temizleyin ve iri iri doğrayın.

Soğan, havuç ve kereviz sapını iri küpler halinde doğrayın.

Zeytinyağını tencerede ısıtın.

Soğan, havuç ve kereviz sapını sırasıyla ekleyerek soteleyin.

Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.

Etleri tuz ve karabiberle lezzetlendirin, ardından una bulayın.

Etlerinizi tavada her tarafının rengi değişene kadar mühürleyin.

Sotelediğiniz sebzeleri derin bir fırın kabına alın.

Üzerine etleri yerleştirin.

Tavuk ve et suyunu ekleyin.

Defne yaprağı, kekik ve biberiyeyi de ilave edin.

Fırını 175 dereceye ayarlayıp yemeğinizi 3-4 saat kadar pişirin.

Ardından yemeğin suyunu süzüp bir sos tenceresinde yarısına kadar çektirin.

Etleri sosa ilave edip karıştırın. Yemeğiniz hazır!

Patates püresiyle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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