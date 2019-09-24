Dana yanağı tarifi

Son dönemin en popüler yemek trendlerinden biri hayvanların burunlarından kuyruklarına tüm yenebilir parçalarının tüketilmesi. Dana etinin en lezzetli parçalarından biri olan dana yanağı da bu trende uygun olarak son dönemde oldukça popüler oldu. Fırında uzun saatler boyunca pişen dana yanağı ortaya karşı konulmaz bir lezzet çıkarıyor. İşte malzemeleri ve tarifi...
Yanakların kalın sinirlerini temizleyin ve iri iri doğrayın.
Soğan, havuç ve kereviz sapını iri küpler halinde doğrayın.
Zeytinyağını tencerede ısıtın.
Soğan, havuç ve kereviz sapını sırasıyla ekleyerek soteleyin.
Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.
Etleri tuz ve karabiberle lezzetlendirin, ardından una bulayın.
Etlerinizi tavada her tarafının rengi değişene kadar mühürleyin.
Sotelediğiniz sebzeleri derin bir fırın kabına alın.
Üzerine etleri yerleştirin.
Tavuk ve et suyunu ekleyin.
Defne yaprağı, kekik ve biberiyeyi de ilave edin.
Fırını 175 dereceye ayarlayıp yemeğinizi 3-4 saat kadar pişirin.
Ardından yemeğin suyunu süzüp bir sos tenceresinde yarısına kadar çektirin.
Etleri sosa ilave edip karıştırın. Yemeğiniz hazır!
Patates püresiyle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…