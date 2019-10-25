Çöp şiş tarifi

Klasik tariflerin dışına çıkıp evde çöp şiş yapmaya ne dersiniz? Yemeğe adını veren şişler, sulak alanlarda ve göl kenarlarında yetişen kamışlardan elde ediliyor. İzmir'de de bu şişlere "kargı" denir. Bu kargılardan kesilen 15 - 20 santimlik ince çubuklara dizilen çok küçük doğranmış etlerin ve kuyruk yağının, odun kömürü ateşinde pişirilmesi ile hazırlanan yemeğe ise çöp şiş denir. Eğer İzmir'e yolunuz düşerse İzmir’in içerisinde çöp şiş yapan kebapçılar olduğu gibi İzmir-Aydın karayolu boyunca Torbalı, Selçuk ve Ortaklarda çok meşhur çöp şişçiler vardır. Fakat gitme şansınız yoksa bu tarifi evde de kolayca hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Bonfileleri küçük kuşbaşı şeklinde doğrayın.
Baharat ve zeytinyağını bir kasede karıştırıp doğradığınız etlerle birlikte harmanlayın.
Şişlerde aralık kalmayacak ve yarısına gelecek şekilde etleri dizin.
Tavanızı ocağa alıp iyice ısıtın.
Şişleri tavaya koyun ve her tarafı eşit olacak şekilde pişirin.
Afiyet olsun...