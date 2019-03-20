Çöç tarifi

Çöç Adana’da oldukça bilinen ve sevilen bir lezzet. Enfes çöç yemeğini kıymayla yapabileceğiniz gibi dilerseniz kıyma yerine 2 adet patates ilave ederek bambaşka bir lezzet de elde edebilirsiniz. Adana mutfağının enfes yöresel lezzeti çöç yemeğinin tarifi, denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda...
Bulguru bir kabın içine alın ve üzerini geçecek kadar su ilave edin.
15-20 dakika bulgurun şişmesi için bekleyin. Ancak fazla şişmemesi ve dağılmaması için çok uzun süre sıcak suda bekletmeyin.
Kıymayı bir kaba alın bulgur, yumurta ve galeta ununu kabın içine ilave edin.
Daha sonra soğanı ince ince doğrayın. Doğranmış soğanı ve ince kıyılmış maydanozu da kaba koyup güzelce karıştırın.
Salçasını, tuzunu, kimyonunu, yağını ve biberlerini de ekleyip bütün malzemeler tamamen karışana kadar yoğurun.
Yoğurduğunuz karışımı dilediğiniz büyüklükte şekillendirin.
Şekillendirdiğiniz çöçleri buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin. Bu işlem çöçlerin pişerken dağılmaması için çok önemlidir.
Fırını 165 dereceye ayarlayın.
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinde güzelce kızarana kadar pişirin.
Çöç yemeğiniz hazır, sıcak servis edin. Afiyet olsun.