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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Çöç tarifi
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Çöç tarifi

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Çöç tarifi

Çöç Adana’da oldukça bilinen ve sevilen bir lezzet. Enfes çöç yemeğini kıymayla yapabileceğiniz gibi dilerseniz kıyma yerine 2 adet patates ilave ederek bambaşka bir lezzet de elde edebilirsiniz. Adana mutfağının enfes yöresel lezzeti çöç yemeğinin tarifi, denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 400 gram dana kıyma
  • 1 su bardağı ince bulgur
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Yarım çay bardağından biraz fazla galeta unu
  • 1 adet soğan
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı iri çekilmiş biber
  • Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

Hazırlanışı

Bulguru bir kabın içine alın ve üzerini geçecek kadar su ilave edin.

15-20 dakika bulgurun şişmesi için bekleyin. Ancak fazla şişmemesi ve dağılmaması için çok uzun süre sıcak suda bekletmeyin.

Kıymayı bir kaba alın bulgur, yumurta ve galeta ununu kabın içine ilave edin.

Daha sonra soğanı ince ince doğrayın. Doğranmış soğanı ve ince kıyılmış maydanozu da kaba koyup güzelce karıştırın.

Salçasını, tuzunu, kimyonunu, yağını ve biberlerini de ekleyip bütün malzemeler tamamen karışana kadar yoğurun.

Yoğurduğunuz karışımı dilediğiniz büyüklükte şekillendirin.

Şekillendirdiğiniz çöçleri buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin. Bu işlem çöçlerin pişerken dağılmaması için çok önemlidir.

Fırını 165 dereceye ayarlayın.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinde güzelce kızarana kadar pişirin.

Çöç yemeğiniz hazır, sıcak servis edin. Afiyet olsun.

Fotoğraf: Ingimage
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