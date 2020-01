'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüp durmak yerine Lezizz günün menüsüne bir göz atın

Çorbalar, akşam yemeğinin en güzel başlangıcıdır. Tam bir protein kaynağı olan mercimek çorbası da sofralarımızın baş tacıdır. Özellikle patates, havuç ve soğanla lezzetine lezzet katan süzme yeşil mercimek çorbası ise bir başka. Denemenizi öneririz. İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

Hindi eti kırmızı et tadında ama beyaz et gibi sağlıklı. Az yağlı ve bol proteinli. Üstelik içindeki triptofan sayesinde uyumanızı da kolaylaştırıyor. Yoğun geçen bir günün sonunda bu basit hindi yemeğiyle hem kendinize lezzetli bir ziyafet çekebilir hem de kolayca uykuya dalıp dinlenebilirsiniz. Denerseniz pişman olmayacaksınız...

Mac and cheese aslında İngilizce makarna ve peynir anlamına geliyor. Özellikle Amerikalılar bu lezzete bayılıyor. Hatta marketlerde kutu içinde hazır mac and cheese’ler bile satılıyor. Sizin için tamamen ev yapımı, doğal ve lezzetli bir mac and cheese tarifi hazırladık. Filmlerde gördüğünüzden daha güzel daha lezzetli olacağını garanti edebiliriz.

Yemeklerin yanında olmazsa olmazlarımızdan biridir karışık turşu… Kimsenin hayır diyemediği birçok yemeğin yanına yakışan turşular bir de karışık olunca her damak tadına hitap edecek hale gelir. Sizin için nefis bir karışık turşu tarifi hazırladık. Kıtır kıtır turşunuzun lezzetine bayılacağına eminiz. Afiyet olsun...

Kışın en güzel ve sağlıklı meyvelerinden biri olan narı tek başına yemeyi sevmiyorsanız, daha eğlenceli hale getirip tüketmeyi deneyin. Çok beğeneceğinizden eminiz. Üstelik çikolatalarınızı eritirken, narlarınızı ayıklarken çok eğleneceğiniz de kesin. Sevdiklerinizle birlikte bu gece bir çikolata yapım partisi vermeye ne dersiniz?