Süzme yeşil mercimek çorbası tarifi

Mercimekleri iyice yıkayın.



Sebzelerin kabuğunu soyup orta büyüklükte doğrayın.



Tencereyi ocağa alıp sıvı yağ ve tereyağı ekleyin.



Soğanı pembeleşinceye kadar kavurup havuç, patatesi ve salçayı ekleyin.



Sebzeleri biraz kavurduktan sonra mercimeği, et bulyonu ve suyu ilave edip kaynatın.



Çorba pişince blender'dan geçirin.

Baharatlarını ve tuzunu ilave edip servis edin.



Afiyet olsun...