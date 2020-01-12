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Çorba Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 12.01.2020 - 13:28,Son Güncelleme:/

Süzme yeşil mercimek çorbası tarifi

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Süzme yeşil mercimek çorbası tarifi

Çorbalar, akşam yemeğinin en güzel başlangıcıdır. Tam bir protein kaynağı olan mercimek çorbası da sofralarımızın baş tacıdır. Özellikle patates, havuç ve soğanla lezzetine lezzet katan süzme yeşil mercimek çorbası ise bir başka. Denemenizi öneririz. İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1,5 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 1 adet et suyu bulyon
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 6-7 su bardağı su
  • Nane
  • Kırmızı biber
  • Tuz

Hazırlanışı

Mercimekleri iyice yıkayın.

Sebzelerin kabuğunu soyup orta büyüklükte doğrayın.

Tencereyi ocağa alıp sıvı yağ ve tereyağı ekleyin.

Soğanı pembeleşinceye kadar kavurup havuç, patatesi ve salçayı ekleyin.

Sebzeleri biraz kavurduktan sonra mercimeği, et bulyonu ve suyu ilave edip kaynatın.

Çorba pişince blender'dan geçirin.

Baharatlarını ve tuzunu ilave edip servis edin.

Afiyet olsun...

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