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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Makarna Tarifleri>Mac and cheese tarifi
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Mac and cheese tarifi

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Mac and cheese tarifi

Mac and cheese aslında İngilizce makarna ve peynir anlamına geliyor. Özellikle Amerikalılar bu lezzete bayılıyor. Hatta marketlerde kutu içinde hazır mac and cheese’ler bile satılıyor. Sizin için tamamen ev yapımı, doğal ve lezzetli bir mac and cheese tarifi hazırladık. Filmlerde gördüğünüzden daha güzel daha lezzetli olacağını garanti edebiliriz.

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 paket küçük taneli makarna
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 2 su bardağı soğuk süt
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1,5 su bardağı rendelenmiş cheddar
  • Yarım su bardağı toz parmesan
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Çeyrek çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı muskat rendesi

Hazırlanışı

Derin bir tencerede suyu kaynatıp makarnayı bildiğiniz gibi pişirin ve süzün.

Tereyağını sos tenceresinde eritip içine unu ilave edin ve rengi dönene kadar kavurun.

Soğuk sütü una azar azar ilave edip topaklanmaması için karıştırın.

Tuz, karabiberi ve muskat rendesini de ekleyip kısık ateşte 5 dakika daha kaynatın.

Sosun ılınmasını 3-4 dakika bekledikten sonra içine hardalı ve rendelenmiş peynirleri ekleyin.

Peynirleri sosun içinde karıştırarak eritin.

Makarnayı sosla harmanlayıp tüm malzemeyi fırın kabına boşaltın ve üzerini düzeltin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın ve makarnanızı 20 dakika kadar fırınlayın.

Üzeri kızardığında alıp biraz ılınınca servis edin.

Ev Yapımı Makarna | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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