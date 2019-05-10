Bugün ne pişirsem? 10 Mayıs iftar menüsü ve tarifleri
Sahurda tüketilen besinlerin sağlıklı ve doyurucu olması, oruç ibadetini kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Bu sebeple ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusu her zamankinden daha fazla soruluyor. 29 gün sürecek Ramazan ayı boyunca iftar menüsü örneklerini bir araya getireceğiz. İşte, 10 Mayıs iftar menüsü ve tarifleri
Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz.
KREMALI MANTAR ÇORBASI
Malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı
400 gram mantar
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı un
4 su bardağı tavuk suyu
1-1,5 su bardağı su
Tuz
Karabiber
200 mililitre krema
Üzeri için:
Dereotu
Yapılışı:
Tereyağını tencerede eritin, mantar ve sarımsakları ekleyip mantarlar suyunu çekene kadar pişirin.
Unu ekleyin, baharatlandırın ve kavurun.
Un kokusu çıkınca yavaşça ve sürekli karıştırarak sularını ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Çorba kaynayınca ocaktan alın kremayı sürekli karıştırarak ilave edin ve tekrar ocağa alıp bir taşım kaynatın.
Üzerine ince kıyılmış dereotu serpip servis edin.
GÜVEÇTE MANTARLI TAVUK
Malzemeler:
50 gram badem
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1-2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet dolmalık kırmızı biber
1 adet dolmalık sarı biber
3 adet sivri biber
1 adet soğan
4 adet kemiksiz tavuk but
15-20 adet kültür mantarı
Tuz
Karabiber
3 adet domates
2 diş sarımsak
1 su bardağı kaşar peyniri
3-4 dal taze kekik
Yapılışı
Bademlerinizi ısınmış tavanıza alın ve hafif kavurun.
Bademleriniz hafif renk alınca kenara alın.
Isınmış tavanızın içerisine yağları ekleyin ve eritin.
Ardından doğradığınız biberleri ekleyin ve soteleyin.
Biberler sotelenirken içerisine soğanları ekleyin ve sotelemeye devam edin.
Soğanlar renk alınca içerisine tavukları ekleyin ve soteleyin.
Tavuklar renk almaya başlayınca mantarı içerisine alın ve sotelemeye devam edin.
Mantarlar sularını salıp, hafif çekerken tuz ve karabiber ilave edin.
Ardından domates ve sarımsağı ekleyip, karıştırın.
Biraz daha tıkırdatın ve ocaktan alın.
Hazırladığınız tavuklu harcı büyük bir güvece ya da porsiyonluk güveçlere paylaştırın.
Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyene kadar pişirin.
Taze kekikle süsleyerek sıcak servis yapın.
SÜTLÜ TEL KADAYIF
Malzemeler:
300 gram taze tel kadayıf
2 su bardağı pirinç fındık
250 gram tereyağı
Şerbeti için:
2,5 su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı su
1,5 su bardağı süt
1 damla limon suyu
Yapılışı:
Şerbeti için; ayrı bir tencerede şerbet için olan malzemeleri (süt hariç) karıştırıp, 5-10 dakika kaynatın. Şeker tamamen eriyince sütü de ilave edip kenara alın ve soğutun.
Tereyağını bir tavada eritin.Tel kadayıfı tezgaha yayın.
Erittiğiniz tereyağını üzerine döküp, yavaş el hareketleriyle her tarafına tereyağını yedirin.Bu işlemi yaparken kadayıfları parçalamayın, uzun şeritlerin kalmasına dikkat edin.
Bir kaseye bu kadayıftan bir parça alıp kenarları dışarıda kalacak şekilde serin.
Ortasına iri çekilmiş fındıklardan koyun ve bohça şeklinde kapatıp fırın tepsisine yerleştirin. Tüm kadayıf bitinceye kadar bu işleme devam edin.
200 derecede önceden ısıtılmış fırında altı ve üstü renk alıncaya kadar 25-30 dakika pişirin.
Fırından aldığınız sıcak tatlınızın üzerine soğuk şerbeti dökün ve çekmesi için bekletin.
Üzerine fındık serperek servis edebilirsiniz.
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