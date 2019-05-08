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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.05.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi güvecin sırrını ustası anlattı

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Ramazan sofralarının vazgeçilmezi güvecin sırrını ustası anlattı

Trabzon'da ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan güvecin lezzeti; toprak kap, Trabzon tereyağı ve sarımsağında gizli. Yaklaşık 20 yıldır aşçılık yapan Adem Yılmaz, toprak kaptaki iyi bir güvecin lezzetinin sarımsak ve Trabzon tereyağında gizli olduğunu belirterek iyi bir güvecin nasıl hazırlanacağı anlattı.

Güvecin hazırlanmasında malzemelerin organik olmasının önemli kadar pişme süresinin de önemli olduğunu belirten Yılmaz, genelde Trabzon yöresinde yetişen malzemeleri kullandığını söyledi.

Hazırladıkları güvecin yerli olduğunu kaydeden Yılmaz, “İyi bir güvecin sırrı sarımsak ve Trabzon tereyağında saklı. Güveci hazırlarken ilk olarak soğanı, patatesi, yeşil biberi ardından da etini yerleştiriyoruz. Aynı aşamaları bir daha tekrarlayarak sarımsağı ve Trabzon tereyağını koyduktan sonra en üste de domatesleri diziyoruz. Suyunu ekledikten sonra da fırına veriyoruz. Yaklaşık 4 saat fırında kalacak. Etimiz de yerli olduğundan lezzeti daha farklı oluyor. Dolayısıyla yerli bir güveç olmuş oluyor. Güveç hazırlanmasında malzemeler çok önemli. Özellikle organik olması gerekir. Yaklaşık 20 yıldır güveç hazırlıyorum. Müşterilerimizden şu ana kadar hep olumlu, güzel tepkiler geldi. Şu ana kadar hiç olumsuz tepki almadık” dedi.

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