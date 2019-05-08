Ramazan sofralarının vazgeçilmezi güvecin sırrını ustası anlattı
Trabzon'da ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan güvecin lezzeti; toprak kap, Trabzon tereyağı ve sarımsağında gizli. Yaklaşık 20 yıldır aşçılık yapan Adem Yılmaz, toprak kaptaki iyi bir güvecin lezzetinin sarımsak ve Trabzon tereyağında gizli olduğunu belirterek iyi bir güvecin nasıl hazırlanacağı anlattı.
Güvecin hazırlanmasında malzemelerin organik olmasının önemli kadar pişme süresinin de önemli olduğunu belirten Yılmaz, genelde Trabzon yöresinde yetişen malzemeleri kullandığını söyledi.
Hazırladıkları güvecin yerli olduğunu kaydeden Yılmaz, “İyi bir güvecin sırrı sarımsak ve Trabzon tereyağında saklı. Güveci hazırlarken ilk olarak soğanı, patatesi, yeşil biberi ardından da etini yerleştiriyoruz. Aynı aşamaları bir daha tekrarlayarak sarımsağı ve Trabzon tereyağını koyduktan sonra en üste de domatesleri diziyoruz. Suyunu ekledikten sonra da fırına veriyoruz. Yaklaşık 4 saat fırında kalacak. Etimiz de yerli olduğundan lezzeti daha farklı oluyor. Dolayısıyla yerli bir güveç olmuş oluyor. Güveç hazırlanmasında malzemeler çok önemli. Özellikle organik olması gerekir. Yaklaşık 20 yıldır güveç hazırlıyorum. Müşterilerimizden şu ana kadar hep olumlu, güzel tepkiler geldi. Şu ana kadar hiç olumsuz tepki almadık” dedi.
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