Fındıklı bohça kadayıfı tatlısı nasıl yapılır?
Kadayıf tatlısın bilmeyen yoktur. Tel kadayıf tatlısı; çıtır çıtır sesi, nar gibi kızarmış görüntüsü ile şerbetli tatlıların en çok sevilenlerinden biridir. Peki, fındıklı bohça kadayıfı? Zamanı kısıtlı olan ancak şık tatlı tabaklarından da ödün vermek istemeyenler için fındıklı bohça kadayıfı tatlısının tarifini derledik.
Bayram sofralarının en sevilen lezzeti kadayıfın en pratik tarifini sizler için hazırladık. Tarihi çok eskilere dayanan ve Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından kadayıfı bir de böyle deneyin.
FINDIKLI BOHÇA KADAYIF
250 gram tel kadayıf
1 su bardağı toz fındık
Kaymak için malzemeler
1 su bardağı süt
3 yemek kaşığı irmik
1 yemek kaşığı toz şeker
Şerbeti için malzemeler
1,5 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
2-3 damla limon suyu
Sadeyağ için malzemeler
350 gram tereyağı
Kızartmak için malzemeler
Sade yağ
Yapılışı:
Şerbeti için; toz şeker ve suyu küçük bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynayan şerbetinizin içerisine limon suyunu sıkın ve ocaktan alıp, soğutun.
Kaymak için; ,rmik, süt ve toz şekeri küçük bir tencereye alıp, karıştırarak hafif koyu bir kıvam almasını sağlayın. Ardından soğutun. Soğuyan kaymağınızı bir sıkma torbasına alın.
Tezgahınıza artı şeklinde olacak şekilde kadayıflarınızı serin. İki kadayıfın birleşim noktasına önce Antep fıstığı, üzerine hazırladığınız irmikli kaymaktan sıkın, üzerine tekrar fıstık serpin ve kadayıfları üst üste gelecek şekilde katlayın. Fazla gelen kadayıfları makas yardımıyla kesin.
Bir tavaya sadece yağınızı alın ve kızdırın.
İçerisine hazırladığınız kadayıfları alın ve arkalı önlü iyice kızartın.
Ardından hazırladığınız şerbeti çukur bir kaba alın. İçerisine tek tek hazırladığınız kadayıfları alın ve 1-2 dakika bekletip, çıkarın.
Servis tabağına aldığınız kadayıfı üzerine fıstık serperek servis edin.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle