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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
01.02.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Fındıklı bohça kadayıfı tatlısı nasıl yapılır?

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Fındıklı bohça kadayıfı tatlısı nasıl yapılır?

Kadayıf tatlısın bilmeyen yoktur. Tel kadayıf tatlısı; çıtır çıtır sesi, nar gibi kızarmış görüntüsü ile şerbetli tatlıların en çok sevilenlerinden biridir. Peki, fındıklı bohça kadayıfı? Zamanı kısıtlı olan ancak şık tatlı tabaklarından da ödün vermek istemeyenler için fındıklı bohça kadayıfı tatlısının tarifini derledik.

Bayram sofralarının en sevilen lezzeti kadayıfın en pratik tarifini sizler için hazırladık. Tarihi çok eskilere dayanan ve Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından kadayıfı bir de böyle deneyin. 

FINDIKLI BOHÇA KADAYIF

250 gram tel kadayıf
1 su bardağı toz fındık
Kaymak için malzemeler
1 su bardağı süt
3 yemek kaşığı irmik
1 yemek kaşığı toz şeker
Şerbeti için malzemeler
1,5 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
2-3 damla limon suyu
Sadeyağ için malzemeler
350 gram tereyağı
Kızartmak için malzemeler
Sade yağ

Çikolatalı kadayıf topları tarifi
Çikolatalı kadayıf topları tarifi

Yapılışı:

Şerbeti için; toz şeker ve suyu küçük bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynayan şerbetinizin içerisine limon suyunu sıkın ve ocaktan alıp, soğutun.

Kaymak için; ,rmik, süt ve toz şekeri küçük bir tencereye alıp, karıştırarak hafif koyu bir kıvam almasını sağlayın. Ardından soğutun. Soğuyan kaymağınızı bir sıkma torbasına alın.

Tezgahınıza artı şeklinde olacak şekilde kadayıflarınızı serin. İki kadayıfın birleşim noktasına önce Antep fıstığı, üzerine hazırladığınız irmikli kaymaktan sıkın, üzerine tekrar fıstık serpin ve kadayıfları üst üste gelecek şekilde katlayın. Fazla gelen kadayıfları makas yardımıyla kesin.

Bir tavaya sadece yağınızı alın ve kızdırın.

İçerisine hazırladığınız kadayıfları alın ve arkalı önlü iyice kızartın.

Ardından hazırladığınız şerbeti çukur bir kaba alın. İçerisine tek tek hazırladığınız kadayıfları alın ve 1-2 dakika bekletip, çıkarın.

Servis tabağına aldığınız kadayıfı üzerine fıstık serperek servis edin.

Pekmezli taş kadayıf tarifi
Pekmezli taş kadayıf tarifi

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