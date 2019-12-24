Beyinli Beykoz kebabı, İstanbul mutfağına ait çok eski yemeklerden. Genelde salata olarak tüketilen kuzu beyniyle yapılan bu yemek, farklı lezzetler arayanlar için birebir. Farklı bir lezzet arayanlar ve sakatat severler bu yemeği mutlaka denemeli. İşte adım adım beyinli Beykoz kebabı tarifi…
Beyinleri sirkeli suda haşlayın ve kuşbaşı şeklinde doğrayın.
Soğanı yemeklik doğrayın.
Tereyağını tavada kızdırıp önce etleri kavurun.
Ardından soğanları ekleyip kavurmaya devam edin.
Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyip 30 dakika kadar pişirin.
Pişme esnasında üzerinde biriken köpükleri kaşık yardımıyla toplayın.
Havuç ve patatesleri küp küp doğrayın.
Et haşlanırken sebzeleri de tencereye ekleyin.
Sebzeler yumuşayınca beyinleri de ilave edip 2-3 dakika daha pişirin.
Sıcak servis yapın. Afiyet olsun…