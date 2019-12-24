Beyinli Beykoz kebabı, İstanbul mutfağına ait çok eski yemeklerden. Genelde salata olarak tüketilen kuzu beyniyle yapılan bu yemek, farklı lezzetler arayanlar için birebir. Farklı bir lezzet arayanlar ve sakatat severler bu yemeği mutlaka denemeli. İşte adım adım beyinli Beykoz kebabı tarifi…