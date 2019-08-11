Bayramların vazgeçilmez ikramı Safranbolu lokumu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriBayramların vazgeçilmez ikramı Safranbolu lokumu
GeriYemek Kültürü Bayramların vazgeçilmez ikramı Safranbolu lokumu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
AA
11.08.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Bayramların vazgeçilmez ikramı Safranbolu lokumu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayramların vazgeçilmez ikramı Safranbolu lokumu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Korumanın Başkenti" diye anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üretilen lokum, son yıllarda bayramların vazgeçilmez ikramı oldu.

Farklı lezzet ve dokusuyla her geçen gün daha çok talep gören Safranbolu lokumu, ilçede coğrafi işaret tescil belgesi bulunan firmalar tarafından günlük üretilip tüketiliyor. 

Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanı sıra genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaca uygun ve estetik tasarlanmış konaklarıyla ziyaretçilere adeta zamanda yolculuk imkanı sunan açık hava müzesi konumundaki tarihi ilçede, Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 70 ton lokum tüketiciye ulaştırılacak. 
Gıda, ilaç, kozmetik, boya gibi birçok alanda kullanıldığından "mucize bitki" olarak nitelendirilen dünyanın en pahalı bitkisi safrandan da üretilen Safranbolu lokumu, bayram boyunca esnaf tarafından misafirlere ücretsiz ikram edilecek.

18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evden dönüştürülen toplam 5 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otelleri dolduran tatilciler, bayramda çikolata yerine lokum tadacaklar ve memleketlerine döndüklerinde eş, dost ve akrabalarına ikram edecekler. 

Bayramların vazgeçilmez ikramı Safranbolu lokumu

"LOKUMUMUZ BİR DÜNYA MARKASI OLMUŞTUR"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kalitesinden ödün verilmeden üretilen lokumun her bayram yoğun şekilde tüketildiğini söyledi. 

Safranbolu lokumunun günlük üretildiğine ve tüketildiğine dikkati çeken Ürkmezer, "İlçemizin değerlerinden birisi de lokumdur. Safranbolu lokumu farklı lezzet ve dokusuyla her geçen gün daha çok talep görmektedir. Lokumumuz bir dünya markası olmuştur. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tüketiciye ulaşmaktadır. Özellikle bayramlarda ikram olarak tercih edilmektedir. Bayram ziyaretlerinde hem ikram hem de hediye olarak lokum verilmektedir. Bu bir gelenek haline gelmiştir" diye konuştu. 

Bayram dolayısıyla ilçeye gelen turist sayısında yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Ürkmezer, otel, konak ve pansiyonlarda doluluğun yüzde yüzlerde olduğunu ifade ederek, yerel yönetimler olarak misafirleri bayramda ağırlamak için her türlü önlemi aldıklarını söyledi. 

Ürkmezer, "Bayramda ilçemize gelen konuklarımıza lokum ikramımız olacak. Lokum firmalarımız bayram süresince tonlarca üretim yapacak. Her satış noktasında ücretsiz ikramlar da olacak. Huzurlu bir bayram geçirmeleri için 24 saat görevde olacağız" dedi.

Şekerpare | Mucize Lezzetler Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Şekerpare var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Bu bayram geleneğini asırlardır yaşatıyorlar
Bayramların vazgeçilmez ikramı Safranbolu lokumu
Bayramda köylü kadınlar bu lezzet için bir araya geliyor
Torosların eteklerinde asırlık bayram geleneği: Külçe tatlısı