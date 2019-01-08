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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Pilav Tarifleri>Acem pilavı tarifi
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Acem pilavı tarifi

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Acem pilavı tarifi

Acem pilavı Kahramanmaraş'ın en iyi bilinen ve en sevilen yöresel lezzetlerinin başında geliyor. Et ve sebzelerin pirinçle muhteşem bir beraberliği olan Acem pilavını siz de evinizde pişirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken tarifimizi tüm detaylarıyla uygulamak. İşte evde Acem pilavı yapmak isteyenler için bütün detaylarıyla enfes bir tarif.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 buçuk su bardağı pirinç
  • 500 gram kuşbaşı doğranmış et
  • 2 adet havut
  • 1 adet soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

  • 1 çay bardağı çiğ badem
  • 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Hazırlanışı

Öncelikle pilavlık pirinci tuzlu ılık suda 40-45 dakika bekletip süzün. Bu esnada etleri bir tencereye alın. Aralıklarla karıştırarak kavurun. Etlerin üzerini geçecek kadar su koyun. Etler suyu çekene kadar pişirin. Etler piştikten sonra içine 1 kaşık tereyağı ekleyin ve tuzunu ilave edip biraz daha kavurun.

Havuçların kabuğunu soyun ve uzun ince olacak şekilde doğrayın. Soğanı da aynı şekilde doğrayın. Bir tencerenin içine 1 kaşık tereyağı ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını koyun. Doğradığınız soğan ve 1 diş sarımsağı ince ince keserek tencerede 1-2 dakika boyunca kavurun. Havuçları da ilave edin. Yumuşayana kadar pişirin.

Kavurduğunuz sebzelerin içine pirinci ekleyin. 2-3 dakika daha kavurun. Dilediğiniz baharatları ekleyip, karıştırın. Pirincin üzerine 3 su bardağı sıcak suyu dökün. Kaynaması için tencerenin kapağını kapatın ve bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın. Kısık ateşte pilav suyunu çekene kadar pişirin.

Pilavın üzeri için karışımınızı yapmaya başlayın. Çiğ bademi kolayca soymak için, 10 dakika kadar sıcak suyun içinde bekletin. Bademleri kabuklarından arındırdıktan sonra küçük bir tavanın içine biraz tereyağı ve sıvı yağ koyun. Bademleri tavada kavurun. Dolmalık fıstıkları da ekleyip, renkleri değişene kadar kavurmaya devam edin.

Pilav piştikten sonra, üzerine kağıt havlu koyun ve demlenmeye bırakın. Demlenen pilavı servis tabağına koyun. Pilav tabağınızın üzerine pişirdiğiniz eti yayın. Etlerin üzerine de kavurduğunuz badem ve fıstıkları ilave edin. Acem pilavınız hazır. Sıcak olarak servis edebilirsiniz.

 

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