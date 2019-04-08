10 dakika tatlısı tarifi

Hazırlaması 10 dakika süren, 10 dakika tatlısı çay saatlerinizin kurtarıcısı olacak. Vanilyalı çikolatalı enfes muhallebi tatlımızı denemek isterseniz, kolayca hazırlanan 10 dakika tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Sütü tencereye almakla başlayın.
İçine un, nişasta ve şekeri ilave edin.
Tencere kaynayana kadar pişirin.
Kaynamaya başlayınca vanilya ve tereyağını ekleyin.
İyice karıştırdıktan sonra tencereyi ocaktan alın.
Servis edeceğiniz kaselerin içini ıslatın.
Her kasenin yarısını muhallebi ile doldurun.
Kalan muhallebinin içine damla çikolataları koyup hızlıca karıştırın.
Damla çikolataların erimesi için tencereyi ocağa alın.
Kısık ateşte biraz karıştırın.
Daha sonra çikolatalı muhallebi karışımını, yarısına kadar doldurduğunuz kaselerin üzerine pay edin.
Buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra 10 dakika tatlınız hazır. Dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.