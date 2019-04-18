Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? | İşte kandil simidi tarifi
Barat Kandili'nin gelmesiyle beraber kandil simidi tarifleri de internette sıkça araştırılmaya başlandı. Özellikle ev hanımları kandil gecesinde kandil simidi hazırlamak istiyor. Mübarek kandil gecelerinin geleneksellerinden olan kandil simitleri mahlepli ve mahlepsiz olarak hazırlanıyor. Peki, mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? İşte, yapımı kolay kandil simidi tarifi.
Dini günler, kandiller ve bayramların vazgeçilmezi olan kandil simidi tarifleri özellikle ev hanımları tarafından internetten araştırılıyor. Mahlepli veya mahlepsiz, susamlı, susamsız gibi farklı seçenekleri bulunan Kandil Simidi evdeki malzemelerle kolayca hazırlanılıyor. İşte, kolay ve lezzetli mahlepsiz kandil simidi tarifi....
Mahlepsiz Kandil Simidi Tarifi
•1 yumurta sarısı
• 2 çorba kaşığı yoğurt
• 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
• 1. 5 çorba kaşığı şeker
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 125 gram margarin
• Yarım çay bardağı sıvı yağ
• 2 çay kaşığı kabartma tozu
• 3 su bardağı un
Üzeri için;
• 1 yumurta beyazı
• Susam
• Çörek otu
Hazırlanışı:
Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun..
Mahlepli Kandil Simidi Tarifi
• 4.5 su bardağı un
• 125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 1 yumurta
• 1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
• 1 paket kabartma tozu
• 1 tatlı kaşığı mahlep
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 2 tatlı kaşığı şeker
Üzeri için
• Yumurta
• Susam
Hazırlanışı:
Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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