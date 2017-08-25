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    'İstifa' söylentilerinin ardından Aksakallı'dan ilk açıklama...

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 07:32Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 09:08

    Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 2. Kolordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Zekai Aksakallı, “istifa” söylentilerinin ardından konuştu. Aksakallı, “Görev yerinin değişmesiyle kırgınlık, küslük diye bir şey olmaz. Askerin görev yerini beğenmesi, beğenmemesi diye de bir durum söz konusu olamaz” dedi.

    Zekai Aksakallı'dan istifa söylentilerinin ardından açıklama geldi... Sözcü Yazarı Saygı Öztürk, Aksakallı ile yaptığı konuşmayı bugünkü köşesine taşıdı. 

    Korgeneral Zekai Aksakallı, atamasına ilişkin şunları söyledi:

    “Görev yerinin değişmesiyle kırgınlık, küslük diye bir şey olmaz. Askerin görev yerini beğenmesi, beğenmemesi diye de bir durum söz konusu olamaz. Nerede görev verilirse oraya gider, onurunla, şerefinle görevini yaparsın. Teğmen olarak göreve başladığımız günden beri bunun böyle olduğunu her asker bilir. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda da onurla, şerefle görevimi yaptığıma inanıyorum. Bundan sonraki görevimi de aynı şekilde yapmayı Allah nasip etsin. Bırakın istifayı, en küçük bir kırgınlığım yok.”

    Öztürk, yazısında, “Komutanların görev yerinin değişmesinden sonra Zekai Aksakallı'nın da istifa ettiği söylentileri yayıldı. Ancak olayı araştırdığımda istifa değil ama bir kırgınlık olduğunu, nedeninin tuğgeneral rütbesindeki 2 ve 3 tugay komutanlarının da başka birliklere kaydırılması nedeniyle bir boşluk yaşanmaması için duyarlılıktan kaynaklandığını öğrendim” ifadelerini kullandı. 

     

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    Etiketler: Aksakallı , istifa , açıklama
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