Peki bu çocuk ne olacak Erkan Bey
Rusya vatandaşı Daria Biriukova kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını ve çocuğunu kabul etmediğini iddia ettiği diş hekimi Erkan Akıllı’ya babalık davası açtı. Akıllı ise “Bebeği istemediğimi söyledim. Kendime düşman yetiştirmem. Belli bir yaşa geldiğinde beni anlayacak” dedi. İstanbul 4’üncü Aile Mahkemesi’ne Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda çocuğun yüzde 99.99 Erkan Akıllı’dan olduğu belirtildi.
15 BİN LİRA NAFAKA İSTEDİ
Biriukova, İstanbul Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede 2015’te tanıştığı Akıllı’nın 2 yıllık bir ilişki sonrasında çocuk istediğini iddia etti. Hamile kaldıktan sonra Akıllı’nın kendisiyle iletişimi kestiğini öne süren Biriukova’nın dilekçesinde çocuğun 27 Mart 2017’de dünyaya geldiği belirtilerek “Müvekkil hamileliği ve doğum sürecini tek başına büyük sıkıntılar içinde aşmış ve babadan destek almaksızın çocuğu dünyaya getirmiştir. 15 bin TL tedbir nafakası talep ediyoruz. Bu, babanın haftalık giyim alışverişinden daha düşük” denildi.
Akıllı ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde “Davacının 2 yıl diye bahsettiği, ilişki olarak adlandırdığı durum hiçbir ortak sosyal çevreleri olmayan 2 kişinin toplamı 1 hafta etmeyen görüşmelerden ibarettir. Müvekkil evlenme vaadinde bulunmamış, hiçbir zaman seni seviyorum dememiştir” ifadeleri kullanıldı. Hürriyet’e konuşan Akıllı, “Dava açmadan önce benimle iletişime geçtiler ve belli bir miktar karşılığında sözleşme imzalarsa dava açmayacaklarını söylediler. Kabul etmeyince dava açtılar. Çocuğu bana karşı kullanıyorlar” dedi. Biriukova ise “Erkan Akıllı vicdanına kulak vermiyor. Hiçbir zaman çocuğu sorup ilgilenmedi” diye konuştu.
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