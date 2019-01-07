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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
07.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Peki bu çocuk ne olacak Erkan Bey

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Peki bu çocuk ne olacak Erkan Bey

Rusya vatandaşı Daria Biriukova kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını ve çocuğunu kabul etmediğini iddia ettiği diş hekimi Erkan Akıllı’ya babalık davası açtı. Akıllı ise “Bebeği istemediğimi söyledim. Kendime düşman yetiştirmem. Belli bir yaşa geldiğinde beni anlayacak” dedi. İstanbul 4’üncü Aile Mahkemesi’ne Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda çocuğun yüzde 99.99 Erkan Akıllı’dan olduğu belirtildi.

15 BİN LİRA NAFAKA İSTEDİ

Biriukova, İstanbul Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede 2015’te tanıştığı Akıllı’nın 2 yıllık bir ilişki sonrasında çocuk istediğini iddia etti. Hamile kaldıktan sonra Akıllı’nın kendisiyle iletişimi kestiğini öne süren Biriukova’nın dilekçesinde çocuğun 27 Mart 2017’de dünyaya geldiği belirtilerek “Müvekkil hamileliği ve doğum sürecini tek başına büyük sıkıntılar içinde aşmış ve babadan destek almaksızın çocuğu dünyaya getirmiştir. 15 bin TL tedbir nafakası talep ediyoruz. Bu, babanın haftalık giyim alışverişinden daha düşük” denildi.

Akıllı ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde “Davacının 2 yıl diye bahsettiği, ilişki olarak adlandırdığı durum hiçbir ortak sosyal çevreleri olmayan 2 kişinin toplamı 1 hafta etmeyen görüşmelerden ibarettir. Müvekkil evlenme vaadinde bulunmamış, hiçbir zaman seni seviyorum dememiştir” ifadeleri kullanıldı. Hürriyet’e konuşan Akıllı, “Dava açmadan önce benimle iletişime geçtiler ve belli bir miktar karşılığında sözleşme imzalarsa dava açmayacaklarını söylediler. Kabul etmeyince dava açtılar. Çocuğu bana karşı kullanıyorlar” dedi. Biriukova ise “Erkan Akıllı vicdanına kulak vermiyor. Hiçbir zaman çocuğu sorup ilgilenmedi” diye konuştu.

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