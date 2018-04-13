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    Marmaray'daki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı! Kameraya son bakış...

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    13.04.2018 - 12:45 | Son Güncelleme:

    Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda lise öğrencisi 18 yaşındaki Baha Güzeycan'ın, peronda çekim yapan bir kadının kamerasına bir süre baktıktan sonra trenin önüne atladığı son anların görüntüleri ortaya çıktı.

    18 yaşındaki Baha Güzeycan, önceki gün İstanbul'da Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda tren tam istasyona girerken raylara düştü. Güzeycan olay yerinde hayatını kaybederken vatandaşların ihbarı üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk geldi. Olay nedeniyle seferler Kazlıçeşme istikametinde durduruldu.

    Soruşturma kapsamında gencin, raylara düştüğü sırada tesadüfen çekim yapan bir kadının bilgisine de başvuruldu. Yapılan incelemelerin ardından Güzeycan'ın trenin önüne düşmediği, bir süre kameraya baktıktan sonra çantasını bıraktığı ve atladığı ortaya çıktı.

    Etiketler: Ölüm , gündem
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